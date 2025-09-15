Les leaders du Canada en matière d'enseignement des STIM se réunissent pour la Semaine de la culture scientifique 2025





OTTAWA, Ontario, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des centres de sciences (ACCS) rassemble des éducateur.rice.s et des leaders en engagement en STIM de partout au Canada pour célébrer la Semaine de la culture scientifique. Se déroulant du 6 au 12 octobre 2025, la Semaine de la culture scientifique est une campagne de communication nationale présentée par l'ACCS en partenariat avec des éducateur.rice.s, des membres de l'ACCS, des bibliothèques, des organismes gouvernementaux et plus encore. Cette campagne vise à susciter la curiosité, à célébrer la science canadienne et à approfondir l'engagement de la population envers l'apprentissage des STIM.

« La Semaine de la culture scientifique offre une occasion unique d'initier les Canadiens et Canadiennes de tous âges aux merveilles de la science et de la découverte », déclare Marianne Mader, PDG de l'ACCS. « À l'ACCS, nous croyons qu'il est essentiel de stimuler la curiosité et la pensée critique pour bâtir une société mieux informée, plus innovante et plus résiliente. Nous sommes fiers d'être les gardiens de cette célébration nationale et nous remercions tous nos membres et partenaires pour leur contribution. Ensemble, nous inspirerons un plus grand intérêt pour l'apprentissage des sciences. »

Le thème de la Semaine de la culture scientifique 2025 est Des mers à l’espace. Cette thématique invite la population canadienne à explorer, du fond des océans jusqu’aux confins de l’atmosphère, la façon dont la science façonne notre monde. Grâce à des programmations collaboratives, des ressources partagées et un soutien offert aux partenaires d’un océan à l’autre, la Semaine de la culture scientifique connecte les gens aux histoires, à la science et aux communautés qui façonnent notre planète et notre avenir.

L’ACCS est fière de collaborer avec Science Pour Tous afin de créer des liens, de favoriser la collaboration et de rassembler les organisations basées au Québec. Cette collaboration assure une forte représentation de la francophonie au sein de cette initiative nationale. Ensemble, nous cultiverons un réseau dynamique qui met en valeur les forces locales tout en faisant rayonner les histoires et les innovations du Québec, du Canada et de la francophonie.

Pour obtenir la liste complète des partenaires, des événements et des ressources, veuillez visiter https://culturescientifique.ca

Pour plus d'informations, contactez info@casc-accs.com

À propos de l’ACCS

L'ACCS est le plus grand réseau canadien d'organisations dédiées à la promotion des sciences. Nos membres comprennent les principaux centres de sciences, musées, aquariums, zoos, organismes de sensibilisation et pôles scientifiques et d'innovation du Canada. Ensemble, nous rejoignons plus de 10 millions de personnes chaque année.

L’ACCS soutient ce réseau national afin de favoriser la curiosité et le plaisir d’apprendre, en rendant la science accessible, pertinente et stimulante pour toutes et tous.

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/021bc2d4-8933-43da-960e-cbce0c1e3462