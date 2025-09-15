Bombardier annonce les gagnants 2024 de son Programme de certification fournisseur

Le Programme de certification fournisseur de Bombardier comprend maintenant trois nouvelles catégories de prix : Durabilité environnementale, Qualité et Partenariat exceptionnel. Les gagnants dans ces catégories seront honorés aux côtés des lauréats du prestigieux prix Diamant

Les prix sont présentés à des fournisseurs qui ont fait preuve d’un rendement exceptionnel en 2024

Avec le renouvellement de ce programme, Bombardier est fière de poursuivre sa longue tradition de reconnaissance des fournisseurs pour leur engagement envers l’excellence

Bombardier a remis les prix aux fournisseurs lors d’une cérémonie tenue à Montréal, le 15 septembre 2025





MONTRÉAL, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer les gagnants de son Programme de certification fournisseur pour 2024, qui reconnaît maintenant la contribution des fournisseurs dans quatre catégories distinctes : Diamant, Durabilité environnementale, Qualité et Partenariat exceptionnel. Bombardier a remis les prix de reconnaissance des fournisseurs lors d’une cérémonie tenue à Montréal, le 15 septembre 2025.

Prix Diamant

Bombardier a présenté à 26 de ses fournisseurs le prestigieux prix Diamant pour 2024, soulignant leur rendement opérationnel exceptionnel, leur engagement en matière d’amélioration continue et leur respect de normes de qualité élevées.

« Pendant de nombreuses années, le prix Diamant de Bombardier a récompensé les fournisseurs qui procurent un niveau constant d’excellence et de fiabilité, des qualités clés qui renforcent notre chaîne d’approvisionnement mondiale. Nous valorisons les collaborations de longue date que nous avons bâties avec nos fournisseurs et nous sommes fiers de célébrer leur dévouement avec le prix Diamant et avec les nouveaux prix de reconnaissance des fournisseurs que nous venons de créer », a affirmé Éric Filion, vice-président exécutif, Programmes et Chaîne d’approvisionnement de Bombardier. « Ces nouvelles catégories — Durabilité environnementale, Qualité et Partenariat exceptionnel — nous permettent de souligner le leadership, l’innovation et la collaboration qui définissent notre communauté de fournisseurs et renforcent notre engagement commun envers l’excellence. »

Les certifications sont décernées dans trois segments : Production, Biens et services indirects, et Service après-vente. Les fournisseurs lauréats du prix Diamant de Bombardier ont atteint les niveaux de rendement opérationnel requis pour se qualifier dans ces catégories précises pendant l’année civile 2024.

« Reconnaître des fournisseurs pour leur niveau soutenu d’excellence opérationnelle et d’innovation est essentiel pour bâtir des partenariats solides sous le signe de la collaboration », a déclaré Shauna Gamble, cheffe de l’Approvisionnement de Bombardier. « Ces fournisseurs illustrent la fiabilité et l’excellence qui soutiennent la réussite mondiale de Bombardier et qui stimulent l’innovation dans toute sa chaîne d’approvisionnement. Nous sommes fiers de fêter nos 26 gagnants du prix Diamant pour 2024, dont l’engagement inébranlable en matière de qualité et de rendement continue de profiter à nos clients, à nos établissements et à notre réseau mondial de service. »

Les fournisseurs lauréats du prix Diamant sont les suivants :

Production :

Coordinate Industries

Diehl Aviation Laupheim

F. List Austria

F. List Canada

Groupe Meloche

Metal Finishing Company

Placeteco

Plastiques Flexibülb

Sealth Aero Marine

ShinMaywa Industries (division des avions)

thyssenkrupp Aerospace Canada



Biens et services indirects :

Actalent Services

Aerotek Canada Aerotek USA

Avis Budget Group

AXISCADES Technology Canada

Capgemini Canada

Sogeclair

NAD Global

Sterling a Kuehne + Nagel Company

Segula Technologies

Tech Mahindra

Trane Canada

WTW



Service après-vente :

F. List UK

Plastiques Flexibülb

Prix Durabilité environnementale

Le gagnant du prix Durabilité environnementale est évalué selon son leadership dans les méthodes et innovations durables. Bombardier est fière d’annoncer le premier gagnant du prix Durabilité environnementale : Tech Mahindra.

Prix Qualité

Le gagnant du prix Qualité est évalué selon la livraison de produits de haute qualité, la prévention des défauts et l’application d’une politique de qualité dans toute son organisation et ses ramifications secondaires. Bombardier est fière d’annoncer le premier gagnant du prix Qualité : F. List Canada.

Prix Partenariat exceptionnel

Le gagnant du prix Partenariat exceptionnel est évalué selon sa relation et sa collaboration avec nous et son niveau exceptionnel de soutien et de services au client. Bombardier est fière d’annoncer le gagnant du prix Partenariat exceptionnel de cette année : Techno Aerospace.

Les performances et la fiabilité de calibre mondial des avions de Bombardier, de même que la feuille de route de l’entreprise en matière d’excellence et d’innovation, dépendent d’une collaboration avisée avec les fournisseurs et de l’établissement de partenariats fondés sur la confiance et le respect.

Pour en savoir plus sur le Programme de certification fournisseur, visitez la page Web du programme.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Relations médias

Formulaire générique de relations médias

Stephanie Faraggi

+1-514-513-7830

stephanie.faraggi@aero.bombardier.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa4984f9-d69a-4097-8f47-8a28feee92ad/fr