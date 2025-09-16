LHV Groupi tulemused augustis 2025

Augustit iseloomustas ärimahtude, laenude ja hoiuste jätkuv kasv. LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuvõrdluses 165 miljoni võrra ja ulatus 5,2 miljardi euroni. Deposiitide maht kasvas 91 miljoni võrra ja ulatus 7,72 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht suurenes 31 miljoni võrra 1,63 miljardi euroni. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti augustis 6,96 miljonit.

AS LHV Group teenis augustis konsolideeritud puhaskasumit 7,9 miljonit eurot. Puhaskasumit teenisid kõik tütarettevõtted. Neist AS LHV Pank 7,4 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 0,1 miljonit eurot, AS LHV Kindlustus 0,2 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,3 miljonit eurot. Aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli augustis 12,7%.

LHV Panga klientide arv kasvas augustis 2900 võrra ja ulatus kokku 479 tuhande kliendini. Augustis tegid rekordi ettevõtte laenu- ja hoiusemahud. LHV Panga laenumahud kasvasid 108 miljoni euro võrra ja laenuportfelli maht ulatus 4,55 miljardi euroni. Jaelaenude portfell kasvas 23 miljoni euro ja ettevõtete laenuportfell 85 miljoni euro võrra. Kogu laenuportfelli kvaliteet püsib tugev. Hoiuste maht suurenes 105 miljoni euro võrra ja ulatus 6,89 miljardi euroni. Hoiuste intressid langevad laenude intressidest aeglasemalt, mistõttu on neto intressitulud plaanist maas. Kulud püsivad plaanijärgsed.

Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank jätkas augustis ärimahtude kasvu. Laenumahud suurenesid 56 miljoni euro võrra ning laenuportfell ulatus augusti lõpu seisuga 642 miljoni euroni. Konto avas üle 400 kliendi ja otsehoiuste maht kasvas 13 miljoni euro võrra 33 miljoni euroni. Selleks, et saavutada optimaalne laenude ja hoiuste suhe, vähenesid hoiused kuises võrdluses 18 miljoni euro võrra ja hoiuste kogumaht ulatus kokku 1,04 miljardi euroni. Jätkub teenuste arendamine ja valmimas on nii otsekorraldused kui ka Easy Access hoiused.

LHV Kindlustus sõlmis augustis 2,6 miljoni euro eest uusi kindlustuslepinguid. Augusti lõpu seisuga on kehtivaid kindlustuslepinguid ligikaudu 287 000. Kahjujuhtumeid hüvitati 2,3 miljoni euro ulatuses ja registreeriti 9700 uut kahjujuhtumit. LHV Kindlustuse kasumlikkus ja kapitalitootlus edestavad finantsplaani.

LHV Varahalduse fondid näitasid augustis head tootlust. Suuremad fondid Ettevõtlik ja Julge tõusid kuuga vastavalt 1,6% ja 1,5%. Fondide Tasakaalukas ja Rahulik tootluseks kujunes vastavalt 1% ja 0,4%. Pensionifond Indeks alanes kuuga 0,2%. Indeksfondide tulemust mõjutas negatiivselt dollari nõrgenemine euro suhtes. LHV Varahalduse fondide maht, klientide arv ja puhaskasum on finantsplaanist napilt maas.

LHV Groupi finantsplaan püsib. Laenude ja hoiuste kasv on ootuspärane ning laenude kvaliteet hea. Intressimäärade languse negatiivne mõju kasumlikkuse vähenemisele veel kestab ja kaheksa kuu puhaskasumi tulemus on finantsplaanist 0,5 miljoni euro võrra maas. Küll ületab augusti lõpu seisuga laenuportfell finantsplaani 163 miljoni euroga ja hoiuste maht 461 miljoni euroga.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 479 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee

Manus