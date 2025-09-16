AUDACIA : MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUEES AU CONTRAT DE LIQUIDITE





MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUEES

AU CONTRAT DE LIQUIDITE





Paris, le 16 septembre 2025 – 08 h 00 – AUDACIA (Euronext Growth - ISIN : FR0014005985 – Mnémonique : ALAUD), annonce avoir procédé en date du 15 septembre 2025 au titre du contrat de liquidité signé avec Invest Securities et conformément aux dispositions de l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, à une augmentation des moyens cash par un apport complémentaire de 20.000 €.

Cette augmentation en espèces vise à rééquilibrer les moyens alloués, assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.

Après prise en compte de l’apport de 20.000 € en cash, les moyens affectés au contrat de liquidité en date du 15 septembre 2025 après clôture du marché sont de :

63.821 titres

32.039,65 € en espèces.



Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

57.723 titres

33.466,42 € en espèces





Prochaine publication : Résultats semestriels 2025 : mardi 14 octobre 2025 (après Bourse).





A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA





CONTACTS

AUDACIA

Éléonore de Rose

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr





CapValue

Gilles Broquelet / Dina Morin

+33 1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr / dmorin@capvalue.fr

