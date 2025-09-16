WENDEL : Opération de gestion de l’Obligation Echangeable de maturité 2026: succès du placement accéléré d’environ 23 millions d’actions Bureau Veritas

Opération de gestion de l’Obligation Echangeable de maturité 2026: succès du placement accéléré d’environ 23 millions d’actions Bureau Veritas

Paris, le 16 septembre 2025 – Wendel annonce le succès de la cession des 23,3 millions actions Bureau Veritas, sous-jacentes à l’obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026 (l’"OE") pour un montant total d'environ 591 millions d'euros.

La cession a été réalisée dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé à des investisseurs qualifiés, tels que définis par l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, ainsi qu’à des investisseurs institutionnels internationaux, au prix de 25,40 euros par action (le « Placement »).

Lors de la mise en place de l’OE, Wendel avait levé un financement de 750 millions d’euros, assorti d’un coupon annuel de 2,625%, soit un niveau significativement inférieur à une obligation sèche, du fait de la composante optionnelle de l’OE.

Cette opération prépare le dénouement de l’OE dans les meilleures conditions en monétisant les actions sous-jacentes à l’OE et en neutralisant simultanément la composante optionnelle de l’instrument au travers de la mise en place d’une opération de couverture symétrique à celle de l’OE. Dans le cadre de la mise en place de cette couverture (l’"Option d’Achat"), BNP PARIBAS et Goldman Sachs Bank Europe SE, qui sont les contreparties à l’Option d’Achat, ont placé un ordre d’environ 2,3 millions actions dans le cadre du Placement, qui a été entièrement alloué par Wendel.

Compte tenu du faible délai jusqu’à la maturité de l’OE, des contraintes de fenêtres négatives à venir et des conditions de marché favorables, Wendel a décidé d’anticiper de quelques mois et de sécuriser le dénouement de cette obligation afin d’augmenter sa flexibilité financière. Les ressources dégagées par le Placement viendront diminuer le ratio d’endettement de Wendel (Loan To Value ou « LTV ») à environ 13%, en amont de la maturité de l’OE, et permettre à Wendel de poursuivre l’exécution de sa stratégie.

A l’issue du Placement, la détention de Wendel au capital de Bureau Veritas est ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.

Dans le cadre de l’opération, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du Placement, sous réserve des exceptions usuelles.

Le règlement-livraison du Placement aura lieu le 18 septembre 2025.

Les actions Bureau Veritas sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN FR0006174348).

Le placement a été dirigé par BNP PARIBAS et Goldman Sachs Bank Europe SE en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés et Société Générale en tant que teneur de livre associé (ensemble, les "Teneurs de Livre").

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente d’actions ou la sollicitation d’une offre d’achat d’actions et le Placement ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y compris la France.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse est une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »).

Les actions n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en France (autrement qu’à des investisseurs qualifiés). Toute offre ou cession des actions mentionnées dans cette communication ou distribution de documents d'offre n’a été et ne sera effectuée en France qu’à des investisseurs qualifiés, tels que définis par l’article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément aux articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier.

Dans les États membres de l'Espace économique européen et au Royaume-Uni, cette communication et toute offre faite ultérieurement s'adressent exclusivement à des personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus.

Ce communiqué de presse est destiné à être distribué au Royaume-Uni uniquement aux (i) professionnels de l'investissement relevant de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordre ») ou (ii) aux entités à valeur nette élevée et autres personnes à qui elle peut être légalement communiquée, relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre (ensemble avec les personnes mentionnées en (i), les « personnes autorisées »), à l'exception de toute autre personne.

Les actions n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans cet enregistrement ou une exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act ou dans le cadre d’une opération non soumise à ces exigences d’enregistrement. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis dans le cadre de cette transaction.

Les actions n’ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou acquises en Australie, au Japon ou au Canada (sauf dans les cas autorisés par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières). Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au Japon ou au Canada.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse peuvent être restreintes par la loi dans certaines juridictions et les personnes en possession de ce document ou d'autres informations mentionnées ici doivent s’informer et respecter ces restrictions. Les Teneurs de Livre n’ont pris aucune mesure pour permettre l’offre des actions ou la distribution de ce communiqué de presse dans une juridiction où une telle action serait requise. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des dispositions légales sur les valeurs mobilières de toute juridiction concernée.

Toute décision d'investissement pour acheter des actions doit être prise uniquement sur la base des informations publiquement disponibles concernant Bureau Veritas. Ces informations ne sont pas de la responsabilité des Teneurs de Livre.

La distribution, la publication ou la diffusion de ce communiqué de presse est interdite dans toute juridiction où une telle distribution, publication ou diffusion serait illégale.

Dans le cadre de la vente des actions, les Teneurs de Livre et l'un quelconque de leurs affiliés peuvent prendre une partie des actions dans le Placement pour leur propre compte et, en cette qualité, peuvent conserver, acheter, vendre, offrir de vendre pour leur propre compte ces actions et d’autres titres de Bureau Veritas ou des investissements connexes dans le cadre du Placement ou autrement. En conséquence, toute référence dans ce communiqué de presse à des actions vendues, offertes, souscrites, acquises, placées ou autrement négociées doit être lue comme incluant toute émission ou offre à, ou souscription, acquisition, placement ou négociation par, les Teneurs de Livre et l’un quelconque de leurs affiliés agissant en cette qualité. En outre, les Teneurs de Livre et l'un quelconque de leurs affiliés peuvent conclure des accords de financement (y compris des swaps ou des contracts for differences) avec des investisseurs dans le cadre desquels les Teneurs de Livre et l'un quelconque de leurs affiliés peuvent de temps à autre acquérir, détenir ou céder des actions. Les Teneurs de Livre n'ont pas l'intention de divulguer l'étendue de ces investissements ou transactions autrement qu'en vertu d'une obligation légale ou réglementaire de le faire.

Les Teneurs de Livre, leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou agents ou de ceux de leurs affiliés n'acceptent aucune responsabilité ou obligation quelle qu'elle soit, et ne font aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce communiqué de presse (ou si des informations ont été omises dans ce communiqué de presse) ou de toute autre information relative à Wendel, Bureau Veritas, leurs filiales ou sociétés associées respectives, qu'elles soient écrites, orales ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elles ont été transmises ou mises à disposition, ou pour toute perte résultant de l'utilisation de ce communiqué de presse ou de son contenu, ou de toute autre manière liée à ce communiqué de presse.

Les Teneurs de Livre agissent pour le compte de Wendel et de personne d'autre dans le cadre de l'offre des actions et ne seront pas responsables vis-à-vis de toute autre personne de la fourniture des protections accordées à leurs clients ou de la fourniture de conseils dans le cadre de l'offre des actions.

Agenda

Jeudi 23 octobre 2025

Activité du T3 2025 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2025 (après bourse)

Vendredi 12 décembre 2025

Investor Day 2025

Mercredi 25 février 2026

Résultats annuels 2025 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Mercredi 22 avril 2026

Chiffre d’affaires T1 2026 – Publication de l’ANR au 31 mars 2026 (après bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Mercredi 29 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Publication de l’ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

