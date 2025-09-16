COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Valeo renouvelle son offre de souscription d’actions réservée aux salariés du Groupe

16 septembre 2025 – Paris, France – Valeo renouvelle son offre de souscription d’actions réservée aux salariés du Groupe. Cette opération, proposée à environ 90 000 salariés éligibles, est déployée dans 21 pays, et vise à les associer dans la durée aux résultats et au développement du Groupe. Aujourd'hui, un salarié sur deux détient directement ou indirectement des actions Valeo. Le taux d’actionnariat salarié au 30 juin 2025 atteint 4.70%. L’augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le cadre de l’offre devraient intervenir le 13 novembre 2025. Les principales modalités de cette opération sont décrites ci-après.

ÉMETTEUR

Valeo, Société européenne au capital de 244 633 504 euros, ayant son siège social au 100 rue de Courcelles – 75017 Paris – France, RCS Paris 552 030 967 (la « Société »)

Cotation : Euronext Paris (France)

Code ISIN : FR0013176526 FR

OBJECTIFS DE L’OPÉRATION

Ce plan s’inscrit dans la politique de déploiement de l’actionnariat salarié de Valeo, tant en France qu’à l’international, afin d’associer les salariés aux résultats et au développement du Groupe.

CADRE DE L’OPÉRATION – TITRES OFFERTS

L’offre est réalisée en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, dans le cadre du Plan d’Epargne de Groupe (PEG) et du Plan d’Epargne de Groupe International (PEGI) de Valeo. La souscription des actions est mise en œuvre en application de la 22ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025. Les souscripteurs à l’international bénéficieront d’une attribution gratuite d’actions réalisée sur le fondement de la 18ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2024.

L’offre de souscription d’actions porte sur un montant maximum de 1 200 000 actions Valeo, d’une valeur nominale de 1 euro par action.

Les actions porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission.

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Bénéficiaires de l’offre

L’offre est ouverte aux salariés ayant une ancienneté d’au moins trois mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1er janvier 2024 et le dernier jour de la période de souscription avec une société du Groupe Valeo adhérente au PEG ou au PEGI, selon le cas. L’offre est déployée sur le périmètre composé des pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Corée du Sud, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pologne, République tchèque, Roumanie, Thaïlande et Turquie.

L’offre est également ouverte en France aux anciens salariés retraités et pré-retraités ayant conservé des avoirs dans le PEG depuis leur départ du Groupe.

Formule de souscription

Les salariés pourront souscrire les actions soit par l’intermédiaire du fonds commun de placement d’entreprise « Shares4U Relais 2025 » ayant vocation à fusionner dans le FCPE « Valeorizon » après accord du Conseil de surveillance du FCPE et agrément de l’AMF, soit dans certains pays, par souscription d’actions en direct. L’investissement du salarié suivra l’évolution du cours de l’action Valeo, à la hausse comme à la baisse.

La souscription des actions permet aux salariés souscrivant dans le cadre du PEG de bénéficier d’un abondement de leur employeur.

En dehors de la France, les salariés se verront attribuer des actions gratuites conditionnelles, régies par le règlement du plan arrêté par la Société. Les actions attribuées gratuitement sont des actions existantes de Valeo rachetées par la Société.

Mode de conservation des actions – Exercice des droits de vote

La souscription est réalisée par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise ou, dans certains pays, en actionnariat direct.

Les droits de vote afférents aux titres détenus dans les FCPE seront exercés par les membres élus du Conseil de surveillance du FCPE.

Les droits de vote afférents aux titres détenus en direct seront exercés par le souscripteur.

Prix de souscription

Le prix de souscription a été fixé le 15 septembre 2025 à 8.40 euros. Il correspond à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Valeo sur les 20 séances de bourse entre le 18 août 2025 et le 12 septembre 2025, inclus, après application d’une décote de 20 %.

Période de souscription

Les bénéficiaires de l’offre pourront souscrire à l’offre du 16 septembre 2025 (inclus) au 6 octobre 2025 (inclus).

Indisponibilité

Sous réserve d’aménagements prévus pour certains pays, les parts de FCPE ainsi que les actions souscrites en direct seront bloquées sur une période d’environ 5 ans tel que prévu par le PEG (jusqu’au 31 mai 2030 inclus) et le PEGI (jusqu’au 30 juin 2030 inclus, et pour la Belgique jusqu’au 13 novembre 2030 inclus), sauf survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus par les articles L. 3332-25 et R. 3324-22 du Code du travail, et tels qu’applicables dans les différents pays de déploiement de l’offre.

AUGMENTATION DE CAPITAL ET COTATION DES ACTIONS

L’augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le cadre de l’offre devraient intervenir le 13 novembre 2025. Une demande de cotation des actions Valeo émises dans le cadre de la présente offre sur Euronext Paris sera effectuée dès que possible après l’augmentation de capital sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

MENTION SPÉCIFIQUE

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d’actions Valeo.

L’offre est strictement réservée aux bénéficiaires mentionnés dans ce communiqué et sera mise en place dans les seuls pays où une telle offre aura fait l’objet d’un enregistrement ou d’une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l’offre. Les actions n’ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au Securities Act des Etats-Unis de 1933 ou aux lois de tout Etat ou territoire des Etats-Unis.

Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d'enregistrement et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été obtenues.

CONTACT

Pour toute question relative à l’offre, les bénéficiaires pourront s’adresser à leur responsable ressources humaines et/ou à toute autre personne tel qu'indiquée dans les documents relatifs à l’offre mis à leur disposition.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres: 21.5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 | 106 100 employés, 28 pays, 155 sites de production, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 28 février 2025. Valeo est cotée à la Bourse de Paris

Plus d'informations sur www.valeo.com

Contacts presse

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Relations investisseurs

+33 1 40 55 37 93

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com

