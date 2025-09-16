Virtune stärkt europäische Expansion mit Ernennung eines Country Managers für Deutschland

Stockholm, 16. September 2025 – Virtune, ein führender und in Schweden regulierter Krypto-Asset-Manager, gibt die Ernennung von Benedict von Lucke zum Country Manager für Deutschland bekannt. Diese strategische Ernennung markiert einen wichtigen Schritt in der kontinuierlichen Expansion von Virtune in Europa und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Krypto-Investitionen für institutionelle und private Anleger zugänglich, sicher und transparent zu machen.

Benedict von Lucke bringt eine beeindruckende internationale Erfolgsbilanz sowie umfassende Erfahrung im Bereich ETFs und ETPs mit. Er verfügt über tiefgehendes Wissen zum deutschen Markt und langjährige Expertise in der Asset-Management-Branche, insbesondere im Bereich Exchange Traded Products (ETPs) und Exchange Traded Funds (ETFs). Mehrere Jahre verbrachte er in London bei zwei weltweit anerkannten Unternehmen – PIMCO und Columbia Threadneedle Investments – wo er in den Bereichen Business Development, Vertrieb und Kundenbetreuung tätig war und wertvolle Erfahrung in den Kapitalmärkten sowie bei Investmentlösungen sammelte. Nach seiner Zeit in London kehrte Benedict nach Deutschland zurück, um seine Karriere im Finanzsektor weiter auszubauen und dort Partnerschaften zu entwickeln sowie Wachstumsinitiativen voranzutreiben.

Deutschland ist einer der größten und wichtigsten Märkte für traditionelle wie auch digitale Anlagen in Europa. Mit Benedicts Ernennung verstärkt Virtune seine lokale Präsenz erheblich, mit dem Ziel, starke Beziehungen zu Brokern, Finanzberatern, institutionellen Kunden und Privatanlegern aufzubauen. Durch sein Wissen über die deutschen wie auch internationalen Finanzmärkte ist er optimal aufgestellt, um Virtunes Wachstumsstrategie in der Region zu leiten.

„Wir freuen uns sehr, Benedict bei Virtune willkommen zu heißen. Seine Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Mission beschleunigen, Investoren in ganz Europa innovative, regulierte und transparente Krypto-Investmentprodukte bereitzustellen“, sagte Christopher Kock, CEO von Virtune.

Da die Nachfrage nach regulierten Krypto-Investmentprodukten weiter wächst, bleibt Virtune dem Aufbau von Vertrauen und der Bereitstellung hochwertiger Lösungen verpflichtet, die auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten sind. Benedict wird hierbei eine zentrale Rolle einnehmen, indem er sicherstellt, dass deutsche Investoren Zugang zu Virtunes wachsender Palette an Krypto-ETPs erhalten, und zugleich Bildung, Vertrauen und langfristige Partnerschaften im Markt fördert.

„Ich freue mich sehr, in dieser wichtigen Phase von Virtunes Wachstumsreise Teil des Unternehmens zu werden. Virtune hat sich als zukunftsorientiertes Unternehmen etabliert, das die Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und der Krypto-Welt schlägt. Ich freue mich darauf, eng mit Brokern, institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein, Vertrauen und die Akzeptanz für Virtunes Produkte weiter auszubauen“, sagte Benedict von Lucke, Country Manager Deutschland.

Kontakt

Für direkte Anfragen an Benedict: benedict@virtune.com

Fragen an:

Christopher Kock, CEO & Mitglied des Vorstands

Mobil: +46 70 073 45 64

E-Mail: christopher@virtune.com

Über Virtune AB (Publ):

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital Asset Manager und einer der am schnellsten wachsenden Emittenten von Krypto-ETPs (Exchange-Traded Products) in Europa. Das Produktportfolio umfasst 18 ETPs und verwaltet ein Vermögen von 475 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von über 140.000 Anlegern und seine Produkte sind an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki sowie Euronext Amsterdam und Paris notiert. Mit regulatorischer Compliance, strategischen Kooperationen mit Branchenführern und unserem kompetenten Team ermöglichen wir Anlegern weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Investmentprodukten, die auf die sich entwickelnde Landschaft des globalen Kryptomarktes abgestimmt sind.

Krypto-Investitionen sind mit hohen Risiken verbunden. Virtune bietet keine Anlageberatung an; Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen, es gibt keine Garantie für die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals. Bitte lesen Sie den Prospekt, das KID sowie die Bedingungen auf virtune.com.