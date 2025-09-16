Virtune stärker sin europeiska expansion med tillsättningen av en Country Manager för Tyskland

Stockholm, 16 september 2025 – Virtune, en ledande och svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, är stolta över att kunna meddela att Benedict von Lucke har utsetts till Country Manager för Tyskland. Denna strategiska rekrytering markerar ett viktigt steg i Virtunes fortsatta expansion i Europa och understryker bolagets åtagande att göra kryptoinvesteringar tillgängliga, säkra och transparenta för både institutionella och privata investerare.

Benedict von Lucke ansluter till Virtune med en imponerande internationell bakgrund och lång erfarenhet av börshandlade fonder (ETF:er) och börshandlade produkter (ETP:er). Han har djup kunskap om den tyska marknaden inom kapitalförvaltning med ETP:er och ETF:er. Under flera år var han verksam i London på de globala kapitalförvaltarna PIMCO och Columbia Threadneedle Investments, där han arbetade med affärsutveckling, distribution och kundrelationer. Efter tiden i London återvände Benedict till Tyskland för att ytterligare utveckla sin karriär inom finansbranschen, där han framgångsrikt har byggt partnerskap och drivit tillväxtinitiativ.

Tyskland är en av de största och viktigaste marknaderna i Europa för både traditionella och kryptotillgångs-investeringar. Med Benedicts tillsättning stärker Virtune sin lokala närvaro avsevärt och siktar på att bygga starka relationer med nätmäklare, finansiella rådgivare, institutionella aktörer och privatinvesterare. Hans expertis från både den tyska och internationella finansmarknaden gör honom väl positionerad att leda Virtunes tillväxtstrategi i regionen.

“Vi är mycket glada över att välkomna Benedict till Virtune. Hans erfarenhet kommer att vara ovärderlig när vi fortsätter vår resa att erbjuda investerare innovativa, reglerade och transparenta kryptoinvesteringsprodukter i Europa,” säger Christopher Kock, VD för Virtune.

I takt med att efterfrågan på reglerade kryptoinvesteringar växer är Virtune fast besluten att bygga förtroende och leverera högkvalitativa lösningar som möter investerares behov. Benedict kommer att spela en central roll i denna strategi genom att säkerställa att tyska investerare får tillgång till Virtunes växande utbud av krypto-ETP:er, samtidigt som han bidrar till ökad utbildning, förtroende och långsiktiga partnerskap på marknaden.

“Jag är väldigt glad över att få bli en del av Virtune i detta viktiga skede av bolagets tillväxtresa. Virtune har etablerat sig som ett framåtblickande bolag som bygger en bro mellan traditionell finans och kryptomarknaden. Jag ser fram emot att arbeta nära nätmäklare, institutionella investerare och privatinvesterare i Tyskland för att öka kännedomen, förtroendet och tillväxten av Virtunes produkter,” säger Benedict von Lucke, Country Manager Tyskland.

Kontakt:

Om du vill komma i kontakt med Benedict är du välkommen att höra av dig till honom på benedict@virtune.com

För frågor, kontakta:

Christopher Kock

VD & Styrelseledamot

Mobil: +46 70 073 45 64

E-post: christopher@virtune.com

About Virtune AB (Publ):

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and one of the fastest-growing issuers of crypto ETPs (Exchange-Traded Products) in Europe. Its product portfolio includes 18 ETPs with a total of USD 475 million in assets under management. The company is trusted by over 140,000 investors, and its products are listed on Deutsche Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, as well as Euronext Amsterdam and Paris. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com.