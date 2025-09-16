Jitterbit’s bahnbrechende Agentic AI vereint intelligente Apps, Agenten und Datenautomatisierung in einer Plattform

LONDON, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Beschleunigung der Geschäftstransformation für Unternehmenssysteme, kündigt neue KI-gestützte Funktionen zum Aufbau, zur Integration, zur Verbindung und zur Verwaltung Tausender Unternehmensprozesse und Daten-Workflows an. Dieser umfassende, mehrschichtige KI-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Datensilos zu vereinheitlichen, die Ausbreitung von KI zu verwalten und die Überlastung durch Anbieter zu minimieren, um den Weg für eine echte Geschäftstransformation zu ebnen.

„Die größte Herausforderung bei der KI-gesteuerten Automatisierung ist heute nicht die Technologie selbst, sondern die Ausbreitung von nicht miteinander verbundenen Tools, Agenten und Anbietern, die mehr Chaos schaffen, als sie lösen“, sagte Bill Conner, President und CEO von Jitterbit. „Jitterbit hat dies gelöst, indem es die erste Plattform bereitstellt, die den gesamten Automatisierungs-Lebenszyklus vereinheitlicht – von der Erstellung intelligenter Apps über die Verbindung mit Agenten bis zur Bereitstellung als APIs und der nahtlosen Integration im gesamten Unternehmen. Firmen können die Transformation erreichen, ohne sich in der Komplexität zu verlieren.“

Im Rahmen der weltweiten Jitterbit Accelerate-Veranstaltungen des Unternehmens in London und Frankfurt am 17. bzw. 19. September wird Manoj Chaudhary, CTO von Jitterbit, den neuen Jitterbit iPaaS AI Assistant vorstellen – den branchenweit ersten KI-Assistenten, der Endpunkte sicher nur mit natürlicher Sprachverarbeitung verbindet.

„Wir verschieben die Grenzen des Möglichen in der Unternehmensautomatisierung“, sagte Chaudhary. „Jitterbit verändert grundlegend, wie Unternehmen KI-Automatisierung angehen. Es macht komplexe Orchestrierung für jeden zugänglich und ermöglicht es unseren Kunden, unglaubliche Effizienz in ihren Umgebungen zu erzielen, indem die Lücke zwischen isolierten Daten, KI-Agenten und kohärenten, automatisierten Geschäftsprozessen geschlossen wird.“

Während 92 % der Unternehmen planen, ihre KI-Investitionen in den nächsten drei Jahren zu erhöhen , scheitern viele KI-Projekte aufgrund mangelnder Fähigkeiten, einer undefinierten KI-Strategie, unrealistischer Anwendungsfälle und fragmentierter Umgebungen. Jitterbits neue Lösungen sind darauf ausgelegt, diese Herausforderungen direkt anzugehen, indem sie KI-Automatisierung praktischer, effektiver und besser auf die tatsächlichen Geschäftsanforderungen abgestimmen.

„Jitterbit Harmony steht im Mittelpunkt unserer KI-Reise“, sagte Ankur Budhiraja, Director of Software Engineering bei Keysight Technologies, einem Jitterbit-Kunden. „Es hat uns ermöglicht, KI-Agenten zu erstellen, die mühelos mit unseren komplexen Unternehmenssystemen interagieren können – was die Effizienz steigert, Innovationen anstößt und Verantwortlichkeit in unserem gesamten Unternehmen sicherstellt.“

Von der App zum Agenten: Jitterbit ebnet den Weg zur KI-Automatisierung

Mit dieser Innovation können Organisationen Agenten in Jitterbit Studio erstellen oder einen verifizierten Agenten vom Jitterbit Marketplace beziehen; den Agenten als API mit Jitterbit API Manager bereitstellen; und den Agenten in jeder Web-, Mobil- oder einer Systemanwendung verwenden, die mit Jitterbit App Builder (mithilfe von Low-Code oder KI-Assistent) entwickelt wurde.

„Indem wir Unternehmen ermöglichen, benutzerdefinierte KI-Agenten direkt in ihre Anwendungen einzubetten, bieten wir eine leistungsstarke Möglichkeit, die Funktionalität von Apps zu erweitern, den datengesteuerten Wert zu steigern und eine Standard-App in ein voll ausgestattetes, KI-gestütztes Unternehmens Tool zu verwandeln“, sagte Chaudhary.

Jitterbit bietet auch die Freiheit, sich mit jedem KI-Modell zu verbinden, um sicherzustellen, dass Organisationen die vollständige Kontrolle über ihre KI-Strategie haben. Integrationen mit OpenAI, OpenAI Azure und Amazon Bedrock sind jetzt verfügbar, Gemini und Llama folgen in Kürze.

Vertrauenswürdige KI-Agenten jetzt im Jitterbit Marketplace verfügbar

Jitterbit stellt auch das erste Set vollständig autonomer KI-Agenten im Jitterbit Marketplace vor. Damit können Unternehmen geprüfte, vorgefertigte Agenten nutzen, um ihre Automatisierung voranzutreiben. Diese neuen Agenten umfassen:

Jitterbit Sales Agent: Ermöglicht Vertriebsteams sofortigen Zugriff, um Verkaufsmitarbeiter mit sofortigen Kontodaten auszustatten, einschließlich Kontaktinformationen, Standort, Deal-Größen, Vertragswert, Kontostand und mehr. Der Jitterbit Sales Agent ist ab sofort im Marketplace verfügbar.



Ermöglicht Vertriebsteams sofortigen Zugriff, um Verkaufsmitarbeiter mit sofortigen Kontodaten auszustatten, einschließlich Kontaktinformationen, Standort, Deal-Größen, Vertragswert, Kontostand und mehr. Jitterbit Knowledge Agent: Dieser flexible interne Agent kann eingesetzt werden, um Mitarbeitern Zugang zu internen Wissensdatenbanken, Dokumentationsseiten, Geschäftssystemen und anderen Daten-Repositories zu verschaffen. Der Jitterbit Knowledge Agent ist heute bereits im Marketplace verfügbar.



Dieser flexible interne Agent kann eingesetzt werden, um Mitarbeitern Zugang zu internen Wissensdatenbanken, Dokumentationsseiten, Geschäftssystemen und anderen Daten-Repositories zu verschaffen. Jitterbit HR Agent: Dieser Agent, der im 3. Quartal kommt, wird HR-Prozesse wie Mitarbeiter-Onboarding, rollenbasierte Trainingspläne, IT-Support sowie Software- und Hardwarebeschaffung automatisieren.



Kunden können auch die Entwicklung von benutzerdefinierten, zweckgebundenen und rechenschaftspflichtigen KI-Agenten über die Jitterbit’s Agentic AI Professional Services auslagern, die im Mai 2025 angekündigt wurden.

Verbesserung der KI-Effizienz und -Sicherheit mit dem neuen MCP Client

Jitterbit’s neuer Model Context Protocol (MCP) Client bietet eine standardisierte, sichere und effiziente KI-Integration. Diese Entwicklung hilft Unternehmen, Integrationen zu vereinfachen und Kosten zu senken, indem ein einzelner Client die Verbindung zu einer Vielzahl von Systemen ermöglicht. So unterstützt MCP Jitterbit-Benutzer:

Erstellen Sie leistungsstarke KI-Agenten. MCP entwickelt sich schnell zum offenen Standard für die KI-Agenten-Konnektivität. Mit der Harmony-Plattform können Organisationen KI-Agenten erstellen, sie mit Apps, Daten und LLMs verbinden und die Reichweite sofort mit MCP Client-Unterstützung erweitern, um Zugang zu jedem MCP-fähigen System oder Tool zu erhalten.



MCP entwickelt sich schnell zum offenen Standard für die KI-Agenten-Konnektivität. Mit der können Organisationen KI-Agenten erstellen, sie mit Apps, Daten und LLMs verbinden und die Reichweite sofort mit MCP Client-Unterstützung erweitern, um Zugang zu jedem MCP-fähigen System oder Tool zu erhalten. Standardisieren Sie KI-Richtlinien. Der KI-Zugriff wird vollständig durch Unternehmensrichtlinien geregelt. Die MCP-Standardisierung, kombiniert mit Jitterbits Governance-Kontrollen, stellt sicher, dass Organisationen genau wissen, was KI-Agenten tun können (und was nicht).



Der KI-Zugriff wird vollständig durch Unternehmensrichtlinien geregelt. Die MCP-Standardisierung, kombiniert mit Jitterbits Governance-Kontrollen, stellt sicher, dass Organisationen genau wissen, was KI-Agenten tun können (und was nicht). Lassen Sie KI handeln. Mit MCP analysieren KI-Agenten nicht nur – sie können sicher Daten abrufen, Workflows auslösen und im gesamten Unternehmens-Stack agieren.



Mit MCP analysieren KI-Agenten nicht nur – sie können sicher Daten abrufen, Workflows auslösen und im gesamten Unternehmens-Stack agieren. Gewinnen Sie Flexibilität ohne KI-Lock-in. Kombinieren Sie die Stärke von Jitterbits vorgefertigten Konnektoren mit der Freiheit, MCP-fähige Apps und Tools zu integrieren. Erhalten Sie das Beste aus beiden Welten: Geschwindigkeit, Kontrolle und Offenheit.

Harmony-Plattform-Verbesserungen liefern Skalierung und Kontrolle

Um den Anforderungen von KI in großem Maßstab gerecht zu werden, führt Jitterbit wichtige Plattform-Verbesserungen ein, die Organisationen mehr Kontrolle und Sichtbarkeit geben. Diese wichtigen Updates umfassen einen neuen Cloud Datastore zur Zentralisierung der Verwaltung aller Integrationsdaten; Amazon Bedrock und PGP Konnektoren; eine neu gestaltete Leinwand in Jitterbit Studio für verbesserte Benutzerfreundlichkeit und erweiterte Beobachtbarkeit für private Agenten, um eine schnellere Fehlerbehebung zu ermöglichen.

Um mehr über die Funktionsverbesserungen der Harmony-Plattform von Jitterbit zu erfahren, lesen Sie unseren neuesten Blog-Beitrag hier: https://www.jitterbit.com/blog/discover-the-latest-jitterbit-harmony-enhancements/

Für weitere Informationen über die neuen intelligenten Automatisierungsfunktionen, KI-Assistenten und autonomen Agenten von Jitterbit besuchen Sie jitterbit.com/AI .

Über Jitterbit Inc.

Für Organisationen, die bereit sind zu modernisieren und Innovationen voranzutreiben, bietet Jitterbit eine einheitliche, mit KI angereicherte Low-Code-Plattform für Integration, Orchestrierung, Automatisierung und App-Entwicklung, die die Geschäftstransformation beschleunigt, die Produktivität steigert und Mehrwert freisetzt. Die Jitterbit Harmony-Plattform, einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und EDI, macht Abläufe zukunftssicher, vereinfacht die Komplexität und treibt Innovationen für Organisationen weltweit voran. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com und folgen Sie uns auf LinkedIn .

