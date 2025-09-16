Karolinska Developments portföljbolag AnaCardio har slutfört rekryteringen i sin fas 2a-studie med läkemedelskandidaten AC01

STOCKHOLM, SVERIGE 16 september 2025 Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget AnaCardio har slutfört patientrekryteringen i fas 2a-delen av den kliniska studien GOAL-HF1. Den pågående studien utvärderar AnaCardios läkemedelskandidat AC01 i patienter med hjärtsvikt och försämrad pumpfunktion, med förväntade resultat i slutet av innevarande år.

AnaCardio är ett privatägt, svenskt biopharma-bolag i klinisk fas som utvecklar nya läkemedelskandidater för behandling av hjärtsvikt. Bolagets ledande läkemedelskandidat AC01 utvärderas för närvarande i en klinisk fas 1b/2a-studie, GOAL-HF1, i patienter med hjärtsvikt och försämrad pumpfunktion (HFrEF).

Fas 2a-delen av studien omfattar totalt 26 patienter och utvärderar läkemedelskandidatens säkerhetsprofil, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik efter 28 dagars behandling. Den randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studien genomförs vid 13 specialiserade hjärtsviktskliniker i Sverige, Nederländerna, Italien och Storbritannien.

”Vi är glada att vårt portföljbolag AnaCardio framgångsrikt slutfört rekryteringen av patienter till fas 2a-studien av läkemedelskandidaten AC01, som representerar ett helt nytt sätt att behandla patienter med hjärtsvikt och försämrad pumpfunktion. Nu ser vi fram emot att ta del av studieresultaten och den fortsatta utvecklingen av projektet”, säger Viktor Drvota, vd på Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i AnaCardio uppgår till 10 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

