Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation

Investeringsforeningen BankInvest har i dag den 16. september 2025 afholdt ekstraordinær generalforsamling i afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation.

Der var stillet forslag om,

Godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab for afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation.

Beslutning om afslutning af likviationen af afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation.

Konsekvensrettelser i vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest som følge af likvidationen af Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation.

Bemyndigelse til likvidator, advokat Mikael Philip Schmidt med substitutionsret.

De fuldstændige forslag fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen. Likvidationsregnskabet har været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor samt gjort tilgængelig på bankinvest.dk i henhold vedtægterne.

Alle forslagene blev vedtaget af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann, tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

På vegne af likvidator

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør