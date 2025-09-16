Anmodning om suspension for andelsklasse under Investeringsforeningen BankInvest

 | Source: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

Da der på ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BankInvest dags dato er truffet beslutning om afslutning af likvidationen af afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation med tilhørende andelsklasser, anmodes der om suspension af nedenstående andelsklasse:

AndelsklasseISINShort name
Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidationDK0062265310BAIKLALIKV


Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


Recommended Reading