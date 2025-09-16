Est-ce là l’avenir des voyages ? Copenhague incite 70 % des touristes à changer leurs habitudes quotidiennes

COPENHAGUE, Danemark, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copenhague vient de conclure la deuxième édition de son programme CopenPay, qui récompense les touristes pour leurs bonnes actions. Une nouvelle enquête révèle que 7 participants au programme CopenPay sur 10 quittent la capitale danoise avec l’envie de faire davantage de bonnes actions chez eux.

Copenhague est la ville pionnière en matière de tourisme d’un nouveau genre : celui qui récompense les bonnes actions. Grâce à l’initiative innovante CopenPay, les visiteurs cumulent les expériences en participant à des actions telles que ramasser des déchets, faire du vélo, venir en train ou en véhicule électrique, et participer à des ateliers sur la biodiversité.

« Les gens sont plus ouverts aux idées novatrices lorsqu’ils sont en vacances. Grâce au programme CopenPay, nous avons pu démontrer que les touristes étaient non seulement désireux de s’engager, mais qu’ils souhaitaient également repartir avec plus qu’un simple selfie avec La Petite Sirène. Ils adoptent ainsi de nouvelles habitudes chez eux », explique Rikke Holm Petersen, directrice de la communication et du comportement chez Wonderful Copenhagen.

Les nouvelles habitudes sont les nouveaux souvenirs

Une récente enquête menée auprès des utilisateurs du programme CopenPay révèle que 7 participants sur 10 quittent Copenhague motivés à changer leur comportement quotidien, qu’il s’agisse de faire davantage de vélo, de trier correctement leurs déchets, de récolter des graines de fleurs ou de favoriser la biodiversité.

« Il ne s’agit pas seulement de visiter une ville, mais de faire partie intégrante de celle-ci. Nous ne pouvons rêver mieux que des visiteurs qui quittent Copenhague en ayant adopté de nouvelles habitudes », déclare Rikke Holm Petersen.

Les locations de vélos ont augmenté de 59 %

La participation au programme CopenPay a suscité un véritable engouement et le mode de transport privilégié des Copenhaguois, à savoir le vélo, a occupé le devant de la scène cet été, avec une augmentation de 59 % des locations de vélos par rapport à la même période l’année dernière.

Mais l’accent n’est pas seulement mis sur les chiffres, mais également sur des expériences immersives, allant d’ateliers sur l’art et la biodiversité à des opérations de nettoyage en kayak et bien d’autres activités, destinées aux visiteurs très impliqués.

« Bon nombre de voyageurs sont en quête d’expériences nouvelles et uniques leur permettant de s’impliquer dans l’épanouissement de leur pays de destination, plutôt que de rester des observateurs passifs. Ce sont ces voyageurs que nous invitons à faire partie intégrante de notre ville », explique Rikke Holm Petersen.

Avec 98 pour cent d’utilisateurs satisfaits et désireux de recommander cette initiative, le programme CopenPay prouve que les voyageurs veulent plus qu’un simple tourisme passif. Les données de l’enquête confirment que l’opportunité de vivre une expérience unique constitue la principale motivation pour s’inscrire au programme CopenPay.

Le programme CopenPay n’en est qu’à ses débuts

Depuis son lancement, plus de 100 organisations et destinations à travers le monde ont manifesté leur intérêt pour CopenPay, et plusieurs villes en Allemagne, aux Pays-Bas et en Finlande sont déjà en train de développer leurs propres versions du programme.

« Ce n’est que le début. Les voyageurs veulent inspirer la collectivité et ils souhaitent voir des initiatives telles que le programme CopenPay mises en place dans leurs propres villes, de Chicago à Sydney », indique Rikke Holm Petersen.

Faits

Le programme CopenPay est un programme incitatif visant à récompenser les touristes pour leurs bonnes actions

Lancé pour la première fois l'été 2024 en tant que programme pilote, il a été prolongé pendant l’été 2025

Il est organisé par l’organisme touristique Wonderful Copenhagen

En 2025, le nombre de partenaires est passé de 26 à 100. Voir la liste complète

La durée du projet a été prolongée de 4 à 9 semaines

De nouvelles mesures incitatives ont récompensé les visiteurs qui sont arrivés en train, ont acheté du carburant durable d’aviation ou ont conduit des véhicules électriques.

Les visiteurs ayant réservé quatre nuits ou plus ont également bénéficié d’avantages en vue d’encourager des séjours plus longs et plus immersifs

Nombre de participants : 25 000 (5 000 en 2024)

Le vélo a augmenté de 59 % par rapport à la même période l’année dernière (chiffres fournis par le plus grand opérateur de vélos de la ville)

Beaucoup de participants affirment qu’ils espèrent voir des initiatives similaires mises en place dans leur ville d’origine

Plus de 100 organisations et destinations à travers le monde ont manifesté leur intérêt pour CopenPay

Selon Booking.com, 7 personnes sur 10 souhaitent laisser les lieux dans un meilleur état qu’elles ne les ont trouvés

L’opportunité de vivre une expérience unique constitue la principale motivation pour s’inscrire au programme CopenPay. Parmi les autres motivations, « contribuer à l’épanouissement du pays de destination » et « bénéficier d’expériences gratuites » sont également citées

98 pour cent des utilisateurs du programme CopenPay se sont déclarés satisfaits voire très satisfaits. Aucun ne s'est déclaré insatisfait

98 pour cent des utilisateurs souhaitent recommander le programme CopenPay, tandis que 2 pour cent d’entre eux sont incertains





