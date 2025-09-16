È questo il futuro del turismo? Copenaghen riesce ad incentivare il 70% dei suoi visitatori a cambiare abitudini

COPENAGHEN, Danimarca, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copenaghen ha appena concluso la seconda edizione del programma di incentivazione CopenPay, il quale premia i turisti per le loro buone azioni. Un nuovo sondaggio rivela che 7 partecipanti su 10 al programma CopenPay lasciano la capitale danese con il desiderio di compiere più azioni positive una volta tornati a casa.

Copenaghen sta lanciando un nuovo tipo di turismo, che premia le buone azioni. Grazie all’innovativa iniziativa CopenPay, i visitatori possono ottenere esperienze gratuite partecipando ad attività quali la raccolta dei rifiuti, l’utilizzo della bicicletta, l’arrivo in treno o con veicoli elettrici e la partecipazione a workshop sulla biodiversità.

“Le persone sono più aperte alle nuove idee quando sono in vacanza e, con CopenPay, abbiamo dimostrato che i turisti non solo sono desiderosi di partecipare, ma anche motivati a portare a casa qualcosa di più di un selfie con la sirenetta: portano con sé nuove abitudini” afferma Rikke Holm Petersen, Responsabile della comunicazione e dei comportamenti presso Wonderful Copenhagen.

Le nuove abitudini sono i nuovi souvenir

Un recente sondaggio condotto tra gli utenti di CopenPay rivela che 7 partecipanti su 10 lasciano Copenaghen motivati a modificare il proprio comportamento quotidiano, dall’utilizzo più frequente della bicicletta alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti, fino alla raccolta di semi di fiori e alla promozione della biodiversità.

“Non si tratta semplicemente di visitare una città, ma di diventare parte di essa. E quando i visitatori lasciano Copenaghen con nuove abitudini, non possiamo che esserne estremamente felici” afferma Rikke Holm Petersen.

Noleggio di biciclette aumentato del 59%

La partecipazione a CopenPay è aumentata in modo significativo e il mezzo di trasporto preferito di Copenaghen, la bicicletta, ha avuto un ruolo di primo piano quest’estate, con un aumento del 59% dei noleggi di biciclette rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Tuttavia, l’attenzione non è rivolta esclusivamente ai numeri, ma anche alle esperienze immersive, dai laboratori artistici e sulla biodiversità alle attività di pulizia con il kayak e molte altre iniziative pensate per coinvolgere profondamente i visitatori.

“Molti viaggiatori sono alla ricerca di esperienze nuove e uniche che consentano loro di interagire con la destinazione piuttosto che di rimanere osservatori passivi. Li invitiamo a diventare parte integrante della nostra città” afferma Rikke Holm Petersen.

Con il 98% degli utenti soddisfatti e desiderosi di consigliare l’iniziativa, CopenPay sta dimostrando che i viaggiatori vogliono qualcosa di più di una semplice visita turistica passiva. I dati del sondaggio confermano che la motivazione principale per aderire a CopenPay è l’opportunità di vivere un’esperienza unica.

Questo è solo l’inizio di CopenPay

Dal lancio del progetto pilota, oltre 100 organizzazioni e destinazioni in tutto il mondo hanno manifestato interesse per CopenPay e alcune città in Germania, Paesi Bassi e Finlandia stanno già sviluppando le proprie versioni.

“Questo è solo l’inizio. I viaggiatori desiderano fare del bene e vorrebbero vedere iniziative come CopenPay anche nelle loro città, da Chicago a Sydney” racconta Rikke Holm Petersen.

Informazioni aggiuntive

CopenPay è un programma di incentivazione che premia i turisti per le loro azioni positive

Lanciato per la prima volta nell’estate del 2024 come programma pilota, è stato ampliato nell’estate del 2025

È organizzato dall’ente per il turismo Wonderful Copenhagen

Nel 2025 il numero dei partner è aumentato da 26 a 100. Consulta l’elenco completo

La durata del progetto è stata estesa da 4 a 9 settimane

Nuovi incentivi sono stati offerti ai visitatori che sono arrivati in treno, acquistato carburante sostenibile per l’aviazione o utilizzato veicoli elettrici.

I visitatori che hanno prenotato quattro o più notti hanno inoltre beneficiato di vantaggi, incoraggiando soggiorni più lunghi e immersivi

Numero di partecipanti: 25.000 (5.000 nel 2024)

L’utilizzo della bicicletta è aumentato del 59% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati forniti dal principale operatore di biciclette della città)

Molti partecipanti si augurano di ritrovare iniziative simili nelle loro città di residenza

Oltre 100 organizzazioni e destinazioni in tutto il mondo hanno manifestato interesse e dichiarato di voler ricevere ulteriori informazioni su CopenPay

Secondo Booking.com, 7 persone su 10 desiderano lasciare i luoghi in condizioni migliori rispetto a come li hanno trovati

La motivazione principale per entrare a far parte di CopenPay è quella di vivere un’esperienza unica, seguita dalla possibilità di dare il proprio contributo al corretto mantenimento del luogo di destinazione e di ottenere esperienze gratuite

Il 98% degli utenti di CopenPay si è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto, mentre nessuno si è dichiarato insoddisfatto

Il 98% degli utenti desidera consigliare CopenPay, mentre il 2% è indeciso





