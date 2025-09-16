Bitget abre programa de posgrado en 2026 para formar a las próximas mil millones de mentes

VICTORIA, Seychelles, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, abre las solicitudes para su Programa de Posgrado 2026, una iniciativa global de Bitget dentro de su programa Blockchain4Youth, que recluta talentos de la próxima generación de las mejores universidades y los ubica directamente en flujos de trabajo reales de Web3.

El cronograma es rápido: las solicitudes se abren hoy, las entrevistas comienzan en octubre, las ofertas se entregarán en diciembre y la incorporación será en 2026. Los graduados rotarán en equipos de alto impacto con tutoría de alto nivel y titularidad práctica, con más de 50 roles disponibles en ingeniería, gestión de productos, desarrollo empresarial, crecimiento, desarrollo de marca, operaciones, análisis de datos, algoritmos y control de riesgos. El objetivo es simple: hacer que los roles de alto impacto sean accesibles para la próxima generación y darles la oportunidad de desarrollarse.

"Creemos en el futuro y es precisamente por eso que contratamos para ello", afirmó Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget. "Este programa no solo se centra en la construcción de blockchain, sino también en la formación de pensadores capaces de cuestionar, diseñar y ejecutar. Juntos, Bitget busca construir los próximos mil millones de mentes".

Para dar inicio a la temporada, Blockchain4Youth y Blockchain4Her, dos iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) lanzadas por Bitget, organizarán juntas una sesión de carreras de diversidad Web3 en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) el 20 de septiembre junto con la comunidad de estudiantes 0xU. Los empleados de Bitget compartirán sus experiencias profesionales, analizarán estudios de casos y se conectarán personalmente con candidatos que deseen desarrollarse en el punto de encuentro entre las finanzas, la tecnología y la cultura.

Bitget está buscando personas proactivas, emprendedoras, curiosas, ingeniosas y que se sientan cómodas trabajando en entornos multiculturales. Es esencial tener un interés genuino en la IA y la Web3. A cambio, los graduados se unen a una de las bolsas de más rápido crecimiento del mundo, colaboran con colegas de más de 50 países y avanzan a lo largo de un camino de desarrollo claro que combina rotaciones, tutoría, remuneración competitiva y la oportunidad de trabajar en la vanguardia.

Basado en la iniciativa Blockchain4Youth de Bitget, el Programa de Graduados es más que una vía de contratación; es una puerta de entrada a la Web3 construida alrededor de talleres, salones en el campus y tutorías prácticas que ayudan a los graduados a lanzar productos reales y crecer dentro de una comunidad global. El programa se enmarca en la hoja de un plan educativo más amplio de B4Y, que combina oportunidades de carrera temprana con aprendizaje práctico para convertir la alfabetización en independencia e innovación.

Las solicitudes ya están abiertas. Envíe su currículum/portafolio aquí .

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una sola plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación sobre blockchain para 1,1 millones de personas en 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

