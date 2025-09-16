Bitget lance son Graduate Program 2026 pour former la prochaine génération de talents

VICTORIA, Seychelles, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, ouvre les candidatures pour son Graduate Program 2026. Ce cursus international, intégré à l’initiative Blockchain4Youth de Bitget, vise à recruter les talents de demain issus des meilleures universités et à les intégrer directement dans des projets Web3 concrets.

Le calendrier est serré : les candidatures ouvrent aujourd’hui, les entretiens débutent en octobre, les offres seront envoyées en décembre et l’intégration commencera en 2026. Les diplômés effectueront des rotations dans des équipes stratégiques, accompagnés par des mentors expérimentés, tout en ayant de véritables responsabilités. Plus de 50 postes sont proposés dans les domaines de l’ingénierie, de la gestion de produits, du développement commercial, de la croissance, de l’image de marque, des opérations, de l’analyse de données, des algorithmes et du contrôle des risques. L’objectif est simple : rendre les postes à fort impact accessibles à la prochaine génération et leur donner la possibilité de se développer.

« Nous croyons en l’avenir et c’est exactement pour cela que nous recrutons », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur des opérations chez Bitget. « Ce programme ne vise pas seulement à développer la blockchain, mais aussi à forger des penseurs capables de questionner, de concevoir et de réaliser. Ensemble, Bitget cherche à former la prochaine génération de talents. »

Pour marquer le lancement de la saison, Blockchain4Youth et Blockchain4Her, deux initiatives RSE lancées par Bitget, co-organiseront une session sur la diversité des carrières dans le Web3 à la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) le 20 septembre (Université des sciences et technologies de Hong Kong), en collaboration avec la communauté étudiante 0xU. Des employés de Bitget partageront leurs expériences professionnelles, présenteront des études de cas et échangeront individuellement avec des candidats désireux d’évoluer à la croisée de la finance, de la technologie et de la culture.

Bitget recherche des profils proactifs, curieux, inventifs et à l’aise dans un environnement multiculturel. Un intérêt marqué pour l’IA et le Web3 est essentiel. En contrepartie, les diplômés rejoignent l’une des bourses les plus dynamiques au monde, collaborent avec des collègues de plus de 50 pays et progressent grâce à un parcours de développement clair qui combine rotations, mentorat, rémunération compétitive et possibilité d’innover.

Ancré dans l’initiative Blockchain4Youth, le Graduate Program va au-delà d’un simple dispositif de recrutement : c’est une véritable rampe d’accès au Web3, structurée autour d’ateliers, de salons universitaires et d’un mentorat pratique qui permet aux jeunes diplômés de concevoir des produits réels et de s’épanouir au sein d’une communauté mondiale. Ce programme s’inscrit dans le cadre plus large du plan d’action éducatif de B4Y, qui associe des opportunités de début de carrière à un apprentissage pratique afin de transformer les connaissances en indépendance et en innovation.

Les candidatures sont désormais ouvertes. Soumettez votre CV/portfolio ici .

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une même plateforme.

Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™ , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

