Bitget פותחת תוכנית לתואר שני לשנת 2026 כדי לבנות את מיליארד המוחות הבאים

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, פותחת את האפשרות להגיש מועמדות למסלול גלובלי של תוכנית לימודים לתואר לשנת 2026 במסגרת יוזמת Blockchain4Youth של Bitget המגייסת כישרונות מהדור הבא מאוניברסיטאות מובילות ומשלבת אותם ישירות בתהליכי עבודה אמיתיים של Web3.

לוח הזמנים קצר: הגשת המועמדויות כבר בעיצומה, והראיונות יתחילו באוקטובר. ההצעות יימסרו בדצמבר, והקליטה בתוכנית מתחילה ב-2026. הבוגרים יעבדו בסבבים עם צוותים בעלי השפעה גבוהה עם חונכות בכירה ועם גישה מעשית, והיא מציעה למעלה מ-50 תפקידים זמינים בתחומי הנדסה, ניהול מוצר, פיתוח עסקי, צמיחה, מיתוג, תפעול, ניתוח נתונים, אלגוריתמים ובקרת סיכונים. המטרה פשוטה: להנגיש תפקידים בעלי השפעה גבוהה לדור הבא ולתת להם מקום להתפתחות.

"אנחנו מאמינים בעתיד וזו בדיוק הסיבה שאנחנו מגייסים אליו", אמר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי של Bitget. "התוכנית הזו אינה עוסקת רק בבניית בלוקצ'יין; היא עוסקת בבניית אנשים חושבים שיכולים לשאול שאלות, לעצב ולספק. ביחד, Bitget שואפת לבנות את מיליארד המוחות הבאים".

כדי לפתוח את העונה, Blockchain4Youth ו-Blockchain4Her, שתי יוזמות אחריות חברתית תאגידית שהושקו בידי Bitget, יארחו במשותף מפגש קריירה וגיוון בתחום ה-Web3 באוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של הונג קונג (HKUST) ב-20 בספטמבר יחד עם קהילת הסטודנטים 0xU. עובדי Bitget ישתפו את חוויות מקצועיות, ידונו בתרחישי לימוד וייצרו קשר אישי עם מועמדים שרוצים להיבנות בצומת שבין פיננסים, טכנולוגיה ותרבות.

Bitget מחפשת אנשים עם יוזמה פרואקטיבית שהינם סקרנים ויצירתיים ושנוח להם לעבוד באופן רב-תרבותי. התעניינות אמיתית בבינה מלאכותית וב-Web3 היא הכרחית. בתמורה, הבוגרים מצטרפים לאחת מהבורסות הצומחות ביותר בעולם, משתפים פעולה עם עמיתים מיותר מ-50 מדינות ומתקדמים דרך מסלול פיתוח ברור המשלב סבבים, חונכות, שכר תחרותי והזדמנות להגיע לחזית.

תוכנית הבוגרים, המעוגנת ביוזמת Blockchain4Youth של Bitget, היא יותר ממסלול גיוס; זהו מסלול המראה ל-Web3 הבנוי סביב סדנאות, סלוני קמפוס וחונכות מעשית המסייעת לבוגרים לשלוח מוצרים אמיתיים ולצמוח בתוך קהילה גלובלית. התוכנית יושבת בתוך מפת הדרכים החינוכית הרחבה יותר של B4Y, המשלבת הזדמנויות בתחילת הקריירה עם למידה מעשית כדי להפוך אוריינות לעצמאות וחדשנות.

הגשת מועמדות פתוחה כעת. שלחו את קורות החיים / תיק העבודות שלכם לכאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו וחברת Web3המובילה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 . בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

