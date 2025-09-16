ビットゲット (Bitget)、次の10億人の心を育成する2026年新卒採用プログラムを開始

セーシェル共和国ビクトリア発, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲット は、2026年新卒採用プログラムの応募受付を開始した。これはビットゲットの「ブロックチェーンフォーユース (Blockchain4Youth)」イニシアチブの一環として実施されるグローバルプログラムであり、トップ大学から次世代の人材を採用し、Web3の実務に直接配属するものである。

短期のタイムラインで実施され、応募受付は今日開始し、10月に面接が開始し、12月に内定が出され、2026年に配属が開始される。 エンジニアリング、プロダクトマネジメント、ビジネス開発、成長、ブランディング、オペレーション、データ分析、アルゴリズム、リスクコントロールなど50以上の職務が用意されており、新卒者は上級者の指導のもと、影響力の大きいチームでローテーションし、実践的な責任を担う。 この目標は、大きな影響力のある職務に次世代がアクセスできるようにし、発展の余地を提供するというシンプルなものである。

ビットゲットの最高執行責任者であるヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade)は次のように述べている。「私たちは未来を信じており、まさに未来のために人材を採用しているのです。」 「このプログラムは、単にブロックチェーンを構築するだけでなく、疑問を投げかけ、設計し、それを実現できる思想家を育成するためのものです。 ビットゲットでは、共に次の10億人の心を作ることを目指しています。」

このシーズンの幕開けとして、ブロックチェーン4ユースとブロックチェーン4ハー (Blockchain4Her) というビットゲットが立ち上げた2つのCSRイニシアチブは、9月20日に香港科技大学 (Hong Kong University of Science and Technology、HKUST) で0xUの学生コミュニティと共に、Web3ダイバーシティキャリアセッションを主催する。 ビットゲットの社員が自身の職業経験を共有し、ケーススタディについて話し合い、構築を金融、テクノロジー、文化の交差点で構築したいと考えている候補者と1対1でふれ合う。

ビットゲットは、好奇心旺盛で、創意工夫に富み、文化の違いを超えて働くことに抵抗がなく、積極的な、自発的に行動ができる人を求めている。 AIとWeb3への真の関心は必須である。 その見返りとして、新卒者は世界で最も急成長中の取引所の1つに入社し、50カ国以上の同僚と協力し、ローテーション、指導、競争力のある報酬、最前線で実現するチャンスを組み合わせた、明確な育成過程で昇進していくことができる。

ビットゲットのブロックチェーン4ユース・イニシアチブを軸とする新卒者プログラムは、単なる採用経路ではなく、新卒者が実商品を実現し、グローバルコミュニティ内で成長するためのワークショップ、キャンパスサロン、実践的な指導を中心に構築された、Web3への滑走路である。 このプログラムは、B4Yの広範な教育ロードマップの中に位置づけられ、キャリア早期のチャンスを実践的な学習と組み合わせることで、リテラシーを自立とイノベーションにつなげていく。

現在応募受付中である。 履歴書／ポートフォリオはこちらから提出可能。

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット(Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳細は、次を参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

