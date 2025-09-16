Bitget, ‘다음 10억의 마음’을 키우기 위한 2026년 신입사원 프로그램 개설

빅토리아, 세이셸, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 2026년 신입사원 프로그램(Graduate Program) 지원 접수를 시작했다. 이 프로그램은 Blockchain4Youth 이니셔티브의 글로벌 트랙으로, 세계 주요 대학에서 차세대 인재를 모집해 실제 Web3 업무 현장에 직접 배치하는 것을 목표로 한다.

일정은 빠르게 진행될 예정이다. 지원은 오늘부터 시작되며, 10월 면접, 12월 합격자 발표, 그리고 2026년 온보딩이 진행된다. 합격자는 시니어 멘토십과 실질적인 프로젝트 참여를 바탕으로 엔지니어링, 제품 관리, 사업 개발, 성장(Growth), 브랜딩, 운영, 데이터 분석, 알고리즘, 리스크 관리 등 50개 이상의 핵심 부서를 순환 근무하게 된다. 목표는 단순하다. 차세대가 고임팩트 역할에 접근할 수 있도록 하고, 성장할 공간을 제공하는 것이다.

Bitget의 최고운영책임자(COO)인 Vugar Usi Zade는 “우리는 미래를 믿기에 그 미래를 위해 인재를 채용하고 있다. 이 프로그램은 단순히 블록체인을 구축하는 데 그치는 것이 아니라, 질문하고 설계하며 실행할 수 있는 사고력을 지닌 인재를 육성하는 것이다. Bitget은 함께 ‘다음 10억의 마음(The Next Billion Minds)’을 만들어가고자 한다”라고 강조했다.

시즌 개막을 맞아, Bitget이 출범시킨 두 CSR 이니셔티브인 Blockchain4Youth와 Blockchain4Her가 9월 20일 홍콩과학기술대학교(HKUST)에서 학생 커뮤니티 0xU와 함께 Web3 다양성 커리어 세션을 공동 개최한다. Bitget 직원들은 자신의 직무 경험을 공유하고, 사례 연구를 논의하며, 금융·기술·문화의 교차점에서 미래를 만들고자 하는 지원자들과 1:1로 교류할 예정이다.

Bitget은 호기심 많고, 창의적이며, 다문화적 환경에서 능숙하게 일할 수 있는 적극적인 자기 주도형 인재를 찾고 있다. AI와 Web3에 대한 진정한 관심은 필수적이다. 이에 대한 보답으로, 합격자는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 거래소 중 하나에 합류해 50개국 이상의 동료들과 협력하며, 부서 순환, 멘토링, 경쟁력 있는 보상, 그리고 선도적 프로젝트를 직접 수행할 수 있는 기회를 포함한 명확한 성장 경로를 밟게 된다.

Bitget의 Graduate Program은 단순한 채용 과정이 아니라 Web3로 진입하는 활주로(runway)이다. 이 프로그램은 워크숍, 캠퍼스 살롱, 실무 멘토링 등을 통해 졸업생들이 실제 제품을 만들어내고 글로벌 커뮤니티 속에서 성장할 수 있도록 지원한다. 또한 이 프로그램은 B4Y의 교육 로드맵의 일환으로, 경력 초기 기회와 실질적 학습을 결합해 문해력을 독립과 혁신으로 전환하는 것을 목표로 한다.

현재 지원 접수 중이며, 이력서 및 포트폴리오는 [여기]를 통해 제출할 수 있다.

