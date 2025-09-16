Bitget 启动 2026 年毕业生计划，旨在培养未来十亿人才的创新思维

维多利亚，塞舌尔, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 现正式开启 2026 年毕业生计划报名通道。该计划隶属于 Bitget 的 Blockchain4Youth 全球倡议，面向顶尖高校招募下一代人才，并直接将他们安排至 Web3 实际工作流程中。

时间安排紧凑：今日开放报名，10 月开始面试，12 月发放录用通知，入职将于 2026 年启动。 毕业生将在高影响力团队间轮岗，不仅获得资深导师的指导，还能亲身参与实际工作并承担相应职责。本次计划开放 50 多个岗位，涵盖工程技术、产品管理、业务拓展、增长运营、品牌建设、企业运营、数据分析、算法研发及风险控制等领域。 计划目标清晰明确：为下一代人才提供参与高影响力岗位的机会，并给予他们施展才华和成长的空间。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“我们坚信未来，这正是我们积极招揽人才的原因。 该计划不仅关注区块链技术的发展，更致力于培养具备质疑精神、设计能力与执行力的创新型思考者。 Bitget 正携手各方力量，共同培养未来十亿人才的创新思维。”

为拉开本季序幕，Bitget 旗下两项企业社会责任（CSR）倡议——Blockchain4Youth 与 Blockchain4Her，将联合 0xU 学生社群，于 9 月 20 日在香港科技大学（HKUST）共同举办一场 Web3 多元化职业分享会。 Bitget 员工将分享职业经历、探讨案例研究，并与有志深耕金融、科技与文化交叉领域的候选人进行一对一交流。

Bitget 正在寻找积极主动、富有自驱力的人才——他们应具备好奇心与创新能力，并能自如应对跨文化工作环境。 对人工智能和 Web3 的浓厚兴趣是必不可少的。 成功入选的毕业生将加入全球发展速度最快的交易所之一，与来自 50 多个国家的同事紧密协作，并通过清晰的发展路径实现职业成长——这一路径涵盖轮岗实践、导师指导、富有竞争力的薪酬，以及在前沿领域施展才华的机会。

该毕业生计划依托 Bitget 的 Blockchain4Youth 倡议，不仅是一条招聘通道，更是一条通向 Web3 的成长跑道——通过工作坊、校园沙龙及实战导师指导，帮助毕业生参与真实产品的落地，并在全球化社群中实现个人成长。 该计划隶属于 B4Y 更广泛的教育路线图，该路线图将早期职业发展机会与实践学习相结合，助力青年将行业认知转化为自主能力与创新力。

报名通道现已开启。 请在此处提交您的简历/作品集。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询，请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

本公告所附照片可通过以下链接获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53dafef6-6326-4aa1-a8e5-94279a52495c