Bitget 啟動 2026 年畢業生計劃以培育下一代頂尖人才

維多利亞，塞舌爾, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈啟動 2026 年畢業生計劃申請。此計劃為 Bitget Blockchain4Youth 倡議的全球徵才項目，務求從頂尖大學招募新世代人才，並讓其直接參與實際的 Web3 工作流程。

時間安排緊湊：即日開放申請，10 月展開面試，12 月發出錄取通知，2026 年正式入職。 畢業生將輪換至各個極具影響力的團隊，接受資深導師指導並實際負責項目，提供超過 50 個職位，包括工程、產品管理、業務拓展、增長策略、品牌形象、營運、數據分析、演算法及風險控制。 目標簡單明確：讓新生代有機會擔任極具影響力職位，賦予發揮實力的舞台。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 指出：「我們對未來充滿信心，這也是我們招賢納士的原因。 此計劃不僅旨在建設區塊鏈，更是培養思維能力，以促進提問、創新及實行。 Bitget 期望攜手塑造下一個十億思維。」

為了揭開招募序幕，Bitget 推出的兩項企業社會責任 (CSR) 倡議 Blockchain4Youth 及 Blockchain4Her，將與 0xU 學生社群合作，於 9 月 20 日在香港科技大學 (HKUST) 共同舉辦 Web3 多元職業生涯會議。 Bitget 員工將分享自身職場經驗、商討案例研究，並與有志於金融、科技與文化交匯領域開創未來的候選人進行一對一交流。

Bitget 尋找積極主動、充滿好奇心、富有創意且擅長適應跨文化工作環境的自發型人才。 對人工智能 (AI) 及 Web3 抱有真摯熱誠非常重要。 成功入選者將加入全球發展最快的交易所之一，與來自超過 50 個國家或地區的同事合作，並透過整合輪換、導師制、優厚薪酬及前線實戰機會的明確職業生涯發展路徑而邁向成功。

畢業生計劃植根於 Bitget 的 Blockchain4Youth 倡議，不僅是招聘渠道，更是通往 Web3 的快速通道，透過工作坊、校園特區及實戰指導，協助畢業生推出真實產品，並在全球社群中成長。 此計劃隸屬於 B4Y 更廣泛全面的教育路線圖，聯繫職業生涯初期機會與實踐學習，使知識轉化為自主能力及創新思維。

現已開放申請。 在此提交簡歷 / 個人作品集。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53dafef6-6326-4aa1-a8e5-94279a52495c