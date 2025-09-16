Delårsrapport for 3. kvartal 2024/25

Roblon A/S realiserede fremgang i omsætning og resultat i de første 3 kvartaler af regnskabsåret 2024/25

Resumé

Koncernomsætningen i de første 3 kvartaler af 2024/25 blev 182,3 mDKK mod 177,4 mDKK i samme regnskabsperiode sidste år. Der har været fremgang i omsætningen indenfor produktgruppen Composite, mens der har været en tilbagegang i FOC produktgruppen.

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster for de første 3 kvartaler af 2024/25 blev 43,7 mDKK (25,8 mDKK), og resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster blev 33,3 mDKK (13,7 mDKK).

Såvel omsætning som resultat er realiseret i den øvre ende af ledelsens forventninger for de første 3 kvartaler af 2024/25. Resultatforbedringen skyldes et gunstigt produktmix samt realiserede produktivitetsforbedringer fra gennemførte investeringsprogrammer i produktionen og løbende driftsoptimeringer.

Resultat af de fortsættende aktiviteter før skat for de første 3 kvartaler af 2024/25 blev 28,7 mDKK (12,9 mDKK).

Selskabet har i selskabsmeddelelse nr. 8 dateret den 24. juli 2025 orienteret om gennemførelsen af frasalget af koncernens amerikanske datterselskab, hvilket har påvirket koncernens første 3 kvartaler som følger:

I periodens resultat af ophørende aktiviteter er der resultatført et tab på 33,1 mDKK, hvoraf 5,4 mDKK vedrører rådgiveromkostninger

Akkumuleret valutakursreserve vedrørende det frasolgte amerikanske datterselskab -10,2 mDKK er reklassificeret fra egenkapitalen og indregnet som tab under periodens resultat af ophørende aktiviteter

Roblons tilgodehavende i det frasolgte amerikanske selskab er nedskrevet fra ca. 12,5 mUSD til 5,2 mUSD og indgår i Roblons langfristede tilgodehavende pr. 31. juli 2025 med 33,7 mDKK

Roblon har opretholdt ejerskabet af én aktie med særlige udbytterettigheder i det frasolgte amerikanske datterselskab. Værdien heraf er optaget til 0 mDKK i Roblons balance pr. 31. juli 2025

Koncernens egenkapital er pr. 31. juli 2025 reduceret til 176,6 mDKK, og solvensgraden er negativt påvirket med 3,4 procentpoint til 71,6%, som følge af værdireguleringen af det amerikanske datterselskab efter frasalget

Roblon har ikke længere nogle likviditetsmæssige forpligtelser vedrørende det frasolgte amerikanske selskab

Forventningerne til 2024/25

I ledelsens tidligere udmeldte forventninger var det forventet, at selskabets omsætning og indtjening i 4. regnskabskvartal vil være på et lavere niveau end sidste regnskabsår. Dette er fortsat forventningen og afspejles i den lavere ordrebeholdning pr. 31. juli 2025 sammenholdt med sidste år.

Ledelsen fastholder de tidligere udmeldte forventninger som senest offentliggjort i selskabets halvårsregnskab for 2024/25, dog indsnævres intervallerne for forventningerne til:

en omsætning på 230-250 mDKK mod tidligere 220-250 mDKK

et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster på 45-50 mDKK mod tidligere 40-50 mDKK

et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster på 31-36 mDKK mod tidligere 26-36 mDKK









