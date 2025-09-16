Le Canada publie les premiers plans sous obligation légale visant le rétablissement des pêches épuisées

Douze nouvelles stratégies permettront de relancer des espèces mythiques, stimuler l’économie côtière et consolider la sécurité alimentaire pour les générations futures.

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DU PEUPLE ALGONQUIN ANISHNAABEG , 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oceana Canada salue l’engagement de la ministre des Pêches, Joanne Thompson, et du ministère des Pêches et des Océans (MPO) à respecter leurs obligations légales envers le rétablissement des pêches. En effet, ils ont publié 12 plans scientifiques dotés d’échéanciers et d’objectifs clairs pour restaurer les populations épuisées. Mises en œuvre efficacement, ces stratégies peuvent renforcer les pêches côtières et autochtones, améliorer la résilience des écosystèmes et garantir une sécurité alimentaire durable. Elles peuvent aussi revitaliser les économies locales et assurer la subsistance des générations futures.

« Les plans de rétablissement définissent les fondements pour les générations actuelles et futures de pêcheurs au Canada », a déclaré Rebecca Schijns, Spécialiste des pêches pour Oceana Canada. « Le gouvernement fédéral a franchi une étape cruciale et attendue depuis longtemps, et il sera essentiel de poursuivre dans cette voie pour assurer son succès à long terme. J’ai hâte de voir ces plans mis en œuvre et de voir d’autres engagements pour le rétablissement de toutes les populations épuisées. C’est ainsi que nous développerons notre résilience face à un avenir incertain. »



Un plan de rétablissement est une stratégie de gestion fondée sur des données scientifiques pour restaurer une population surexploitée ou épuisée à un niveau sain et durable, tout en permettant une pêche responsable.

Cette étape importante survient après une décennie de travail mené par Oceana Canada et les défenseurs des océans pour instaurer une gestion fondée sur la science qui rétablisse l’abondance, incluant les modifications apportées en 2019 à la Loi sur les pêches qui ont rendu les plans de rétablissement obligatoires, et pour créer un momentum politique et un soutien public rendant ces premiers plans possibles.

Les 12 nouveaux plans portent sur les principales pêches de l’Atlantique, dont les poissons-fourrage emblématiques comme le maquereau et le hareng de l’Atlantique, la morue, importante sur le plan économique et culturel, et les poissons de fond comme la plie américaine, la limande à queue jaune et le merlu blanc. Au large du Pacifique, les plans visent des espèces importantes sur le plan culturel et écologique, comme le saumon chinook et le hareng du Pacifique.

Le plan de gestion du hareng du Pacifique à Haida Gwaii se démarque comme un exemple remarquable de gestion collaborative des pêches. Élaboré conjointement par le Conseil de la nation haïda, le MPO et Parcs Canada, il adopte une approche écosystémique qui intègre les systèmes de connaissances autochtones. Il gère le hareng non seulement en tant que population, mais aussi en tant que composante fondamentale de l’écosystème marin et de la culture haïda.

« Le plan de rétablissement du hareng du Pacifique s’appuie sur des engagements à travailler ensemble dans un esprit de réconciliation, en définissant ce qu’est un écosystème de hareng rétabli tout en tenant compte des aspects écologiques, culturels, sociaux, économiques, de gouvernance et de gestion », a déclaré Russ Jones, co-responsable du groupe de travail de la nation haïda, qui a rédigé le plan. Il intègre les connaissances traditionnelles haïdas, tient compte d’une structure spatiale plus fine des populations de harengs que les évaluations historiques des stocks, et établit des points de référence convenus conjointement pour évaluer les progrès. Reconnaissant que le rétablissement des stocks dans la principale zone de pêche est peu probable en trois générations de harengs (15 ans), il adopte une approche prudente en matière de réouverture des pêches et privilégie les activités commerciales à faible impact, comme la pêche des œufs sur le varech, pendant la période de rétablissement.

Éléments principaux des plans de rétablissement :

Des objectifs mesurables et des échéanciers pour orienter le rétablissement à long terme.

Des objectifs de rétablissement clairs, dont certains visant à atteindre largement la zone saine.

Des limites ou des moratoires de pêche, au besoin, pour permettre aux populations de se rétablir.

Une transparence et un suivi pour surveiller les progrès et les adapter si nécessaire.

Les données mondiales et l’analyse réalisée par Oceana Canada montrent que la plupart des pêches épuisées peuvent rebondir lorsque des plans de rétablissement fondés sur la science sont mis en œuvre. La publication de ces 12 premiers plans prouve que le Canada a commencé à faire le nécessaire pour y arriver. Si ces plans sont implantés efficacement, cette première étape peut ouvrir la voie à un rétablissement à grande échelle des pêches épuisées, assurant ainsi des océans en santé qui fournissent des produits de la mer durables, soutiennent des économies côtières florissantes et protègent la biodiversité à long terme.

« C’est une occasion de célébrer les progrès et le virage dans la gestion des pêches, mais cela doit marquer le début — et non la fin — de l’engagement envers le rétablissement des océans », a ajouté Mme Schijns. « D’autres populations épuisées ont besoin de plans, et le Canada dispose des outils, du cadre juridique et de l’expertise nécessaires pour les mettre en œuvre. Grâce à un leadership audacieux et continu, et en collaboration avec les peuples autochtones et les communautés côtières, le Canada peut restaurer les écosystèmes marins, revitaliser les économies côtières et se positionner comme un chef de file mondial en matière de rétablissement durable des pêches. »



Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à interdire les plastiques à usage unique, mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus au www.oceana.ca.

