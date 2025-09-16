Renforcer la lutte contre la rage au Canada : l’ICSA annonce son webinaire à l’occasion de la Journée mondiale contre la rage 2025

OTTAWA, Ontario, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de santé animale (ICSA) est fier de poursuivre sa tradition en organisant un webinaire à l’occasion de la Journée mondiale contre la rage. L’événement de cette année, qui aura lieu le vendredi 26 septembre 2025, sera axé sur le thème « Agir maintenant : renforcer la lutte contre la rage au Canada ».

Date : Vendredi 26 septembre 2025

Heure : 12 h 00 HNE

Lieu : Webinaire en ligne gratuit (inscription requise)

Cet événement gratuit sera dirigé par un groupe d’experts et d’intervenants qui partageront leurs points de vue sur les efforts déployés par le Canada pour prévenir et contrôler la rage. Les présentations porteront notamment sur les thèmes suivants :

La gestion de la rage chez les renards dans le nord de l’Ontario

Le programme de vaccination communautaire en Saskatchewan

En expliquant ces initiatives importantes, le webinaire sensibilisera le public aux risques liés à la rage au Canada, tout en mettant en lumière le travail continu effectué dans les collectivités rurales et nordiques pour protéger la santé humaine et animale.

« La rage demeure un problème de santé publique, et les efforts coordonnés du Canada en matière de surveillance, de vaccination et d’éducation jouent un rôle clé dans la réussite de la prévention et du contrôle, a déclaré la Dre Catherine Filejksi, présidente et directrice générale de l’Institut canadien de la santé animale. Ce webinaire est l’occasion de réunir des experts, des collectivités et des partenaires pour défendre la santé humaine et animale, et renforcer nos efforts collectifs contre la rage. »

Le webinaire de l’ICSA pour la Journée mondiale contre la rage 2025 est présenté grâce au généreux soutien de nos commanditaires : Boehringer Ingelheim Santé animale Canada et Ceva Santé animale - Canada.

Les inscriptions au webinaire sont actuellement acceptées et peuvent être effectuées sur le site Web à l’adresse https://live.webcastcanada.ca/go/wrd2025eng.

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur canadien de la santé animale. Nos membres fournissent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux du Canada les médicaments et les outils nécessaires pour maintenir la santé de nos animaux de compagnie et de notre population animale destinée à l’alimentation.

Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource :

Eleanor Hawthorn

437 253-1667 Poste 105

ehawthorn@cahi-icsa.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63f7a50d-f5c1-41c3-a22b-f4465a03ec78/fr