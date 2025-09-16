DAVIDsTEA garde le cap au deuxième trimestre

Les ventes ont atteint 11,1 M$, soit une augmentation de 0,5 % en glissement annuel.

La marge brute a atteint 47,2 %, en légère baisse de 0,1 %.

La perte nette est restée stable à 1,6 M$.

Le BAIIA ajusté s'est établi à un montant négatif de 0,2 M$, contre un montant négatif de 0,3 M$ au T2 2024.

De nouveaux magasins prévus sur la Rive-Sud de Montréal, à Québec et à Mississauga.





MONTRÉAL, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui leurs résultats du deuxième trimestre clos le 2 août 2025.

« DAVIDsTEA a gardé le cap sur sa stratégie de croissance omnicanale au deuxième trimestre 2025, soutenue par une augmentation des ventes en magasin et en gros de 9,1 % et de 2,5 % respectivement par rapport au même trimestre de l'année précédente », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « Bien que notre croissance des ventes en ligne ne soit pas à la hauteur de nos attentes, nous sommes encouragés par l'effet d'entraînement positif généré par nos points de vente au détail, qui continuent de renforcer la notoriété de la marque et l'engagement des clients. À mesure que nous étendons notre réseau de magasins, nous intensifions nos efforts de marketing et de notoriété de la marque dans les communautés, tant sur des supports numériques que physiques, afin de rester dans l'esprit des consommateurs à l'approche de notre haute saison des ventes. Nous estimons que ces initiatives généreront un important retour sur l’investissement et contribueront à une croissance rentable. »

« Nous avons la ferme intention de faire de nos magasins le point central de notre stratégie de croissance omnicanale », a déclaré Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « Après tout, la meilleure vitrine pour DAVIDsTEA est un nouveau magasin, surtout compte tenu de l’expertise approfondie de nos conseillers en thé, qui encouragent la découverte de notre vaste assortiment de produits. Nous croyons que cette expérience client positive en magasin contribuera à convertir les non-amateurs ou les buveurs occasionnels en amateurs passionnés de thé. »

« Nous rénovons actuellement notre magasin phare situé sur la Rive-Sud de Montréal et sommes en bonne voie pour le rouvrir à la mi-novembre », a ajouté M. Zitella. « Parallèlement, nous célébrerons l'ouverture d'un tout nouveau magasin au centre d’achat Laurier Québec, à Québec, deux étapes clés dans notre stratégie de relance du commerce de détail. Un troisième nouveau magasin ouvrira ses portes en juillet 2026 au centre commercial Square One, à Mississauga, l'une des principales destinations de magasinage au Canada. Nous sommes impatients d'étendre notre réseau de magasins et de renforcer notre présence dans les communautés partout au Canada. »

DAVIDsTEA a également annoncé qu'Ernst & Young LLP, comptables professionnels agréés, a démissionné de son poste d'auditeur de la Société à la demande de celle-ci et que le conseil d'administration a nommé Richter LLP, comptables professionnels agréés, comme nouvel auditeur de la Société. DavidsTea remercie Ernst & Young pour les services rendus en tant qu'auditeur depuis l'exercice 2011.

Résultats d’exploitation du deuxième trimestre de l’exercice 2025

Trimestre clos le 2 août 2025 comparé au trimestre clos le 3 août 2024

Ventes. Au deuxième trimestre de l’exercice 2025, les ventes ont augmenté de 50 000 $ pour atteindre 11,1 M$, soit 0,5 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes au Canada, qui ont représenté 89,6 % des revenus totaux, ont augmenté de 0,4 M$, soit 3,7 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes aux États-Unis ont atteint 1,2 M$, soit une baisse de 0,3 M$, ou 20,6 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

DAVIDsTEA vise à offrir une proposition de valeur qui trouve un écho auprès des consommateurs, soutenue par une expérience mémorable tant en magasin qu'en ligne, afin de stimuler les ventes alors que la Société évolue dans un contexte économique difficile.

Les ventes en magasin ont atteint 4,6 M$ au deuxième trimestre de 2025, soit une augmentation de 0,4 M$, ou 9,1 %, par rapport aux 4,2 M$ du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes en magasin ont représenté 41,0 % des ventes, contre 37,8 % des ventes au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes en ligne ont atteint 5,1 M$, soit une baisse de 0,4 M$, ou 6,7 %, par rapport aux 5,5 M$ du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les ventes en ligne ont représenté 45,9 % des ventes au deuxième trimestre de 2025, contre 49,5 % des ventes au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes de notre canal de vente en gros ont atteint 1,5 M$, soit une augmentation de 0,1 M$, ou 2,5 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes en gros ont représenté 13,0 % des ventes, contre 12,8 % des ventes au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Bénéfice brut. Le bénéfice brut de 5,3 M$ a été stable en glissement annuel au deuxième trimestre de 2025. Une légère baisse de la marge sur les produits a été compensée par une diminution des coûts unitaires de fret, d'expédition et d'exécution des commandes. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes a baissé pour atteindre 47,2 % au cours du T2, comparativement à 47,3 % au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont atteint 6,7 M$ au cours du deuxième trimestre de 2025 et n’a pas connu de variation significative par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les dépenses liées aux TI, qui sont comprises dans les frais de vente, généraux et administratifs, ont été réduit de 1,1 M$ grâce à la conversion réussie de l'ensemble des technologies de DAVIDsTEA vers un système d'exploitation moins coûteux. Cette transition stratégique a matériellement et durablement réduit notre base de coûts d'exploitation, ce qui nous permettra de réaliser des gains d'efficacité durables à l'avenir. Au deuxième trimestre de 2025, DAVIDsTEA a renversé des dépenses liées aux TI et autres postes de dépenses précédemment comptabilisées, d'un montant de 0,2 M$. De plus, le trimestre correspondant de l'exercice précédent comprenait des charges de dépréciation de 0,3 M$ sur les immobilisations corporelles et incorporelles. Cet élément était non récurrent au cours du trimestre actuel. Ces économies ont été contrebalancées par une augmentation des dépenses de marketing de 0,5 M$ et des salaires, traitements et avantages sociaux de 0,5 M$.

En pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont baissé à 59,8 % au cours du deuxième trimestre de 2025, contre 60,5 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, reflétant l'amélioration de l'efficacité des coûts et du levier d'exploitation.

BAIIA, BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes)1. Le BAIIA était négatif de 0,2 M$ au deuxième trimestre de 2025, contre un montant négatif de 0,8 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté était– négatif de 0,2 M$ au deuxième trimestre, contre un montant négatif de 0,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes) s'est établi à un montant négatif de 1,4 M$ au deuxième trimestre, contre un montant négatif de 1,1 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Perte nette et perte nette ajustée. La perte nette s'est élevée à 1,6 M$ au deuxième trimestre de 2025, un montant stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette ajustée s'est élevée à 1,8 M$ au deuxième trimestre, comparativement à une perte nette ajustée de 1,0 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Perte nette entièrement diluée par action et bénéfice (perte) net(te) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire. La perte nette entièrement diluée par action ordinaire a été de 0,06 $ lors du deuxième trimestre de 2025, contre une perte nette entièrement diluée par action ordinaire de 0,06 $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le bénéfice net entièrement dilué ajusté par action ordinaire1, qui correspond au bénéfice net ajusté entièrement dilué sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, a été de 0,06 $, contre une perte nette entièrement diluée ajustée de 0,04 $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

1 Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

Liquidités et ressources en capital

Au 2 août 2025, la Société disposait d’une trésorerie s’élevant à 7,6 M$ détenue par les principales institutions financières canadiennes.

Le fonds de roulement était de 11,4 M$ au 2 août 2025, contre 12,8 M$ au 1er février 2025. La diminution du fonds de roulement est principalement attribuable à une baisse de la trésorerie. Ce facteur a été partiellement compensé par une augmentation des stocks et une diminution des dettes commerciales et autres.

La principale source de liquidités de DAVIDsTEA est l'encaisse et le flux de trésorerie généré par ses activités d’exploitation. Les besoins en fonds de roulement sont liés à l'achat de stocks, au paiement des salaires, aux dépenses technologiques courantes et à d'autres coûts d'exploitation.

Les besoins en fonds de roulement fluctuent au cours de l'exercice, augmentant au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice, car DAVIDsTEA prend alors en charge des quantités croissantes de stocks en prévision de sa saison de vente de pointe au quatrième trimestre de l'exercice. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 97 000 $ au deuxième trimestre de l’exercice 2025. Elles comprenaient 10 000 $ en achat de mobilier et d'équipement, 70 000 $ en améliorations locatives et 17 000 $ en matériel informatique. Les dépenses d’investissement se sont élevées à 312 000 $ au deuxième trimestre de l’exercice 2024, et elles comprenaient 29 000 $ en mobilier et équipements, 270 000 $ en améliorations locatives et 13 000 $ en matériel informatique.

Au 2 août 2025, la Société avait des engagements financiers liés à l'achat de biens et de services exécutoires et juridiquement contraignants, s'élevant à 12,9 M$, déduction faite d'avances de 0,8 M$ (1er février 2025 : 7,4 M$, déduction faite d'avances de 0,5 M$), qui devraient être acquittés dans les 12 mois. Les engagements comprennent des paiements variables requis dans le cadre de certains contrats de services informatiques qui sont basés sur les ventes avec des montants minimums engagés au-delà de l'exercice 2027 s'élevant à 0,3 M$.

Données financières consolidées résumées

(en milliers de dollars canadiens, sauf l’information relative aux montants par action)

Pour les trois mois clos les Pour les six mois clos les 2 août 3 août 2 août 3 août 2025 2024 2025 2024 Ventes 11 142 $ 11 091 $ 24 875 $ 24 526 $ Coût des ventes 5 884 5 840 12 714 13 455 Bénéfice brut 5 258 5 251 12 161 11 071 Frais de vente, généraux et administratifs 6 666 6 714 13 598 15 161 Résultat d'exploitation (1 408 ) (1 463 ) (1 437 ) (4 090 ) Charges financières 209 119 426 265 Revenus financiers (55 ) (95 ) (135 ) (219 ) Perte nette (1 562 ) $ (1 487 ) $ (1 728 ) $ (4 136 ) $ Ventes - par pays Canada 9 982 $ 9 630 $ 21 837 $ 21 359 $ États-Unis 1 160 1 461 3 038 3 167 Ventes - par canal En ligne 5 119 5 485 11 535 12 225 En magasin 4 570 4 188 9 836 8 716 En gros 1 453 $ 1 418 $ 3 504 $ 3 585 $ Croissance des ventes de magasins comparables 0,6 % 19,8 % 4,2 % 13,2 % Ventes en magasin comparables par mètre carré 277 $ 276 $ 598 $ 574 $ BAIIA (1) ( 239 ) ( 800 ) 899 (2 780 ) BAIIA ajusté (1) (211 ) (308 ) 1,365 (1,128 ) BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes)(1) (1 426 ) (1 084 ) (1 073 ) (2 672 ) Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e)(1) (1 751 ) (1 033 ) (1 555 ) (2 610 ) Bénéfice (perte) net(te) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire(1) (0,06 ) $ (0,04 ) $ (0,06 ) $ (0,10 ) $ Bénéfice brut en pourcentage des ventes 47,2 % 47,3 % 48,9 % 45,1 % Frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes 59,8 % 60,5 % 54,7 % 61,8 %

1 Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

Pour les trois mois clos les Pour les six mois clos les 2 août 3 août 2 août 3 août 2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'exploitation (1 481 ) $ ( 970 ) $ (6 056 ) $ (3 557 ) $ Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement (1 178 ) ( 780 ) (2 354 ) (1 560 ) Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement (97 ) (312 ) (131 ) (773 ) Diminution de la trésorerie durant la période (2 756 ) (2 062 ) (8 541 ) (5 890 ) Trésorerie à la fin de la période 7 646 $ 6 710 $ 7 646 $ 6 710 $ Flux de trésorerie disponibles (1 578 ) $ (1 282 ) $ (6 187 ) $ (4 330 ) $ Rotation des stocks 0,23 0,18 0,49 0,44 Investissements en immobilisations 97 $ 312 $ 131 $ 773 $ Nombre de magasins 20 18 20 18 2 août 3 mai 1 février 2 novembre Aux 2025 2025 2025 2024 Trésorerie 7 646 $ 10 402 $ 16 187 $ 7 942 $ Comptes débiteurs 1 797 2 237 1 775 2 974 Stocks 16 008 12 989 12 736 16 364 Dépenses payées d'avance et dépôts 2 206 1 965 1 468 1 672 Dettes commerciales et autres 8 930 $ 7 527 $ 11 814 $ 11 687 $

Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend des « mesures financières non conformes aux IFRS », en ce qui concerne notamment 1) le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes), 2) le bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e) et 3) le bénéfice (perte) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu’elles facilitent l’évaluation comparative de notre rendement d’exploitation par rapport à ce même rendement présenté selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d’une période à une autre, mais non en remplacement des mesures financières conformes aux IFRS.

Veuillez vous référer à la section portant sur les mesures financières « non conformes aux IFRS » dans le rapport de gestion de la Société pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS.

Note

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par celle-ci auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Il sera également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société, au https://davidstea.com/fr.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Canadienne sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits avérés et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre plan de retour à la rentabilité, nos ventes futures au moyen de nos canaux de vente en magasin, de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l’exercice clos le 1er février 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2025, qui pourraient affecter de manière significative les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats futurs.

Information sur la conférence téléphonique

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent, plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et plus de 1500 dépanneurs au Canada, et plus de 900 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 20 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de l’équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.