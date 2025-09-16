BULLETIN D’INFORMATION AUX MÉDIAS : HGTV cherche une petite ville canadienne extraordinaire à mettre en vedette dans la nouvelle série Home Town Takeover Canada

TORONTO, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la chaîne HGTV a appelé l’ensemble des Canadiens et Canadiennes à montrer leur fierté pour leur petite ville. Elle leur propose de soumettre la candidature de leur communauté pour participer à l’émission Home Town Takeover Canada. Cette nouvelle série originale canadienne devrait être diffusée en première sur HGTV et en continu sur Citytv+ à l’automne 2026 et à l’hiver 2027.

À compter d’aujourd’hui, les Canadiens et Canadiennes peuvent se rendre sur le site hometowntakeovercanada.ca (anglais seulement) afin d’expliquer pourquoi leur ville mérite cette transformation majeure.

Annoncée précédemment dans le cadre de la programmation des nouvelles séries canadiennes originales non scénarisées de Rogers Sports & Média sur HGTV, la série Home Town Takeover Canada est le premier projet d’expansion de la populaire franchise américaine Home Town Takeover.

Home Town Takeover Canada a pour mission de lancer un mouvement de revitalisation des petites villes à l’échelle du pays, à commencer par une ville spéciale. Inspirée des trois saisons américaines à succès, la nouvelle série canadienne mettra en vedette une petite ville canadienne qui éprouve de réelles difficultés et lui donnera le coup de pouce dont elle a besoin pour se remettre sur pied.

« Nous avons le plaisir de célébrer et de mettre à l’avant-plan des valeurs enracinées dans les petites villes de notre pays, soit la résilience, la bonté et le sens profond de la communauté, a déclaré Kale Stockwell, chef de la programmation originale, Rogers Sports & Média. L’émission Home Town Takeover Canada permettra non seulement de revitaliser une ville spéciale, mais aussi de raconter l’histoire des gens qui rendent la ville choisie si unique. »

Le projet Home Town Takeover Canada pourra compter sur l’appui des vedettes de HGTV Ben et Erin Napier (Home Town, Home Town Takeover), ainsi que de celui d’une équipe de conception et de construction canadienne qui contribuera à faire bouger les choses.

La chaîne HGTV est à la recherche d’une petite ville canadienne de 20 000 habitants et habitantes ou moins. Elle demande que les candidatures comprennent des photos et des vidéos des endroits dans la communauté qui ont le plus besoin d’amour, qu’il s’agisse de parcs publics, de rues principales, de lieux de rassemblement ou de maisons d’artisans et artisanes du changement.

La série Home Town Takeover Canada est produite par RTR Media et commencera à être tournée en 2026. Les endroits choisis, les personnes à l’animation et les détails de la diffusion seront annoncés au cours des prochains mois.

À propos de Rogers Sports & Média

Rogers Sports & Média est une entreprise diversifiée évoluant dans les domaines du sport et du contenu qui, chaque mois, rejoint plus de 30 millions de Canadiens et Canadiennes. Le portefeuille bien diversifié de contenu média de l’entreprise comprend plus de 50 stations de radio, 67 chaînes de télévision communautaire, 31 chaînes de télévision traditionnelles et spécialisées, et plus encore. Rogers Sports & Média offre un divertissement unique par l’entremise de sa gamme de marques renommées : HGTV, Food Network, Bravo, Citytv, Citytv+, Discovery, ID, OMNI Television, FX, Breakfast Television, 98.1 CHFI, KiSS, CityNews et Sportsnet : Le 1er réseau des sports au pays. Rogers Sports & Média est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI). Visitez le rogerssportsandmedia.com.

