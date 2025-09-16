TrueCommerce indleder en æra med accelereret innovation med ledelsesændringer og prisvindende AI for at øge kundeværdien

KØBENHAVN, Danmark og PITTSBURGH, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af løsninger til forsyningskæde- og handelspartnerforbindelser, integrations- og flerkanalsløsninger, indleder en ny æra med annonceringen af strategiske ledelsesændringer, innovationer baseret på kunstig intelligens (AI), overbevisende historier om kundesucces, der demonstrerer accelereret vækst og effektivitet, samt prestigefyldte branchepriser. Disse milepæle understreger virksomhedens engagement i at fremme innovation i stor skala, især inden for AI og lignende områder, og fører til hurtigere værdiskabelse og stærkere investeringsafkast for dens kunder verden over.

Ledende direktører fokuserer på AI og problemfri kundeoplevelser

Lee Kimball, der er udnævnt til Chief Production Officer (CPO), fører virksomheden ind i denne nye æra af produktinnovation efter udnævnelsen af den nye CEO Bill Glass.

Kimball, der startede hos TrueCommerce i 2023 for at lede de af virksomhedens forretningsenheder, der ikke bruger EDI, træder til som CPO, hvor han skal lede virksomhedens globale produktstrategi. Hans mangeårige erfaring med at lede produktteams og drift giver ham en unik position til at forme visionen og den strategiske retning for virksomhedens produktportefølje.

Siden sin tiltrædelse som CEO, har Glass udfordret virksomheden til at fokusere på at skabe mere problemfri oplevelser for kunderne baseret på virksomhedens tre grundpiller: innovation, kundeoplevelse og driftsmæssig ekspertise.

"Sammen bidrager vores ledelsesteam med strategisk vision og teknisk udførelse til vores produktplan med fokus på planlægningen, udviklingen og leveringen af nye innovative produkter til vores kunder", siger Glass. "Vi har et udviklingslaboratorium, der er dedikeret til at fremme AI-innovationer, som udnytter intelligent konnektivitet til at transformere forsyningskædens drift. Laboratoriet arbejder i øjeblikket på tre initiativer, der efter lanceringen vil levere hurtigere resultater, smartere indsigt og strømlinede processer, der kan hjælpe kunderne med at skalere mere effektivt".

Innovation i praksis: Kundesucces

Derudover fremviser TrueCommerce flere succeshistorier om kunder, der har fremskyndet væksten og effektiviteten i driften, hvilket i sidste ende har haft en positiv indvirkning på deres bundlinje.

Krydderiproducent: Ved hjælp af TrueCommerces AI-baserede løsning til VMI (leverandørstyret lager), ReplenishAI™, forbedrede denne virksomhed prognosenøjagtigheden for 60 % af lagerbeholdningen og reducerede underprognoseret efterspørgsel med 45 %. Inden for syv uger genvandt virksomheden hundredtusindvis af dollars i tabte salg ved at kombinere AI-drevet indsigt med ekspertplanlægning udført af mennesker.

Mejeriproducent: Ved at implementere integreret EDI til Microsoft Dynamics 365 FSCM automatiserede dette nationale brand transaktioner med over 40 partnere, opnåede næsten berøringsfri ordrer og forbedrede den driftsmæssige fleksibilitet betydeligt, hvilket gjorde udvidelsen fra et regionalt selskab til et nationalt kendt brand mulig.

Geia: Denne førende nordiske fødevareleverandør har 2.750 produkter og mere end 370 leverandører. Virksomheden har moderniseret sine ERP- og EDI-systemer for at understøtte hurtig vækst og strømline dokumentudvekslingen på tværs af sine globale aktiviteter. Ved at integrere Microsoft Dynamics 365 Business Central med EDI fra TrueCommerce håndterer Geia nu al vigtig forretningskommunikation elektronisk, hvilket øger effektiviteten og forbereder virksomheden på fremtidig skalerbarhed. Læs casestudiet.



Prisbelønnet AI-innovation

I 2025 modtog TrueCommerce branchepriser for sine innovative bedrifter inden for forsyningskædeindustrien, især for ReplenishAI. Priserne omfatter:

Om TrueCommerce

Hos TrueCommerce giver vi virksomheder mulighed for at forbedre effektiviteten af deres forsyningskæde og skabe bedre forretningsresultater. Gennem en enkelt forbindelse til vores højtydende globale forsyningskædenetværk modtager virksomheder mere end blot EDI; de får adgang til et fuldt integreret netværk, der forbinder deres kunder, leverandører, logistikpartnere og interne systemer. Vores cloud-baserede, fuldt administrerede tjenester hjælper virksomheder med at opnå end-to-end-styring i forsyningskæden, strømlinet levering og forenklet drift. Vores e-faktureringsløsning sørger for, at virksomheder med datterselskaber i hele Europa og resten af verden kan overholde lokale krav, når de sender elektroniske fakturaer. Med mere end 30 års ekspertise og betroede partnerskaber hjælper TrueCommerce virksomheder med at nå deres reelle forsyningskædepotentiale i dag, mens vi forbereder dem til fremtiden med vores integrationsuafhængige netværk. Det er grunden til, at tusindvis af virksomheder – fra små og mellemstore virksomheder til de globale Fortune 100, på tværs af forskellige brancher – stoler på os. Få mere at vide på www.truecommerce.com.

