KFSHRC reduziert Wartezeit für Betten in der Notaufnahme um 75 %

RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) in Riad hat die durchschnittliche Wartezeit in der Notaufnahme von über 13 Stunden im Jahr 2023 auf nur noch 3,2 Stunden bis Mitte 2025 reduziert. Damit konnte eine Verringerung um 75 % erreicht werden, wodurch das Krankenhaus weltweit zu den besten 5 % der akademischen medizinischen Zentren mit hoher Kapazität in Bezug auf die Wartezeit in der Notaufnahme gehört. Dieser Meilenstein zeugt von der Fähigkeit des KFSHRC, Kapazitätsengpässe zu bewältigen und den Zugang zu fortschrittlicher Spezialversorgung gleichzeitig zu erweitern.

Um diese Umstellung zu erreichen, führte das KFSHRC ein umfassendes, datengestütztes Programm zur Prozessoptimierung durch. Das Programm zielte darauf ab, die Ursachen für Verzögerungen während des gesamten Patientenaufenthalts, von der Einlieferung in die Notaufnahme bis zur stationären Aufnahme, zu beseitigen. Die Initiative wurde durch das KI-gestützte „Patient Flow & Capacity Command Centre” begleitet. Dieses verfolgt den Patientenfluss in Echtzeit und prognostiziert potenzielle Engpässe, bevor sie auftreten.

Die Hauptaufgabe der Prozessoptimierung bestand darin, auf der Grundlage genauer Leistungsdaten und wichtiger Betriebsindikatoren effizientere Behandlungsabläufe zu entwickeln. Das Kommando- und Kontrollzentrum unterstützt diesen Prozess, indem es Verzögerungen im Patientenfluss automatisch erkennt, dem zuständigen Personal in Echtzeit Warnmeldungen zur sofortigen Intervention ausgibt und ungelöste Probleme an höhere Managementebenen eskaliert. Dadurch wird die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Verantwortlichkeit gestärkt.

Im Rahmen dieser krankenhausweiten Umgestaltung führte das KFSHRC neue Verfahren ein, die eine direkte Aufnahme stabiler Patienten aus den Ambulanzen ohne Passieren der Notaufnahme ermöglichen. Gleichzeitig wurden die morgendlichen Entlassungen beschleunigt, das Management der Entlassmedikation vereinfacht und die Labor- und Radiologiediagnostik optimiert. Insgesamt führten diese Maßnahmen zu einer Erweiterung der stationären Kapazitäten. Dadurch ist das Krankenhaus nun in der Lage, auch komplexere Fälle wie Organtransplantationen und CAR-T-Zelltherapien durchzuführen. Gleichzeitig ist ein flexibles und effizientes Betriebssystem gewährleistet, das der steigenden Nachfrage gerecht wird.

Angesichts der Größe des KFSHRC mit über 1.500 Betten für hochkomplexe Behandlungen, darunter Transplantationen, Onkologie und Immuntherapie, ist dieser Meilenstein besonders bedeutsam. Die Optimierung des Durchsatzes stationärer Patienten ist dort einer der wichtigsten Faktoren, um die Patientensicherheit und die Betriebsleistung zu gewährleisten. Das KFSHRC bereitet sich derzeit darauf vor, seine Erfahrungen mit anderen Einrichtungen weltweit zu teilen. Dies soll durch Besichtigungen vor Ort, Kooperationen im Bereich Kapazitätsplanung sowie strukturierte Leistungsbenchmarking-Programme erfolgen.

Bemerkenswert ist, dass das KFSHRC zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Nordafrika sowie weltweit den 15. Platz unter den 250 besten akademischen medizinischen Zentren belegt hat. Laut dem „Brand Finance“-Ranking 2024 ist es zudem die wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der „World’s Best Smart Hospitals“ für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44a868b4-edea-48e0-b525-3251f0c548e1