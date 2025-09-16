KFSHRC réduit de 75 % le temps d’attente aux urgences pour obtenir une hospitalisation

RIYAD, Arabie saoudite, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) à Riyad a réduit le temps d’attente médian aux urgences, qui est passé de plus de 13 heures en 2023 à seulement 3,2 heures au milieu de l’année 2025, soit une diminution de 75 %. Ce résultat place l’hôpital parmi les 5 % des centres médicaux universitaires à forte capacité les plus performants au monde en termes de prise en charge aux urgences. Cette étape importante reflète la capacité du KFSHRC à gérer les pressions sur la capacité d’accueil tout en élargissant l’accès aux soins spécialisés de pointe.

Pour réaliser cette transformation, le KFSHRC a mis en œuvre un programme complet de refonte des processus, fondé sur les données, visant à s’attaquer aux causes profondes des retards tout au long du parcours du patient, de son arrivée aux urgences à son admission à l’hôpital. Cette initiative a été prise en charge par le Centre de commande responsable de la gestion des flux de patients et des capacités d’accueil, alimenté par l’IA, qui suit le flux des patients en temps réel et anticipe les goulots d’étranglement potentiels avant qu’ils ne se produisent.

La reconfiguration des processus avait pour objectif principal de concevoir des parcours de soins plus efficaces, fondés sur des données de performance précises et des indicateurs opérationnels clés, avec l’aide du Centre de commande et de contrôle. Ce dernier détecte automatiquement les retards dans le flux des patients, envoie des alertes en temps réel au personnel responsable pour une intervention immédiate et transmet les problèmes non résolus aux niveaux hiérarchiques supérieurs, accélérant ainsi la prise de décision tout en renforçant la responsabilité.

Dans le cadre de cette transformation à l’échelle de l’hôpital, le KFSHRC a mis en place de nouveaux parcours permettant aux patients stables d’être admis directement depuis les centres de soins ambulatoires sans passer par les urgences. Il a également accéléré les sorties de l’hôpital en matinée, facilité la délivrance des médicaments à la sortie et simplifié les processus de diagnostics en laboratoire et en radiologie. Ensemble, ces mesures ont permis d’augmenter la capacité d’accueil des patients hospitalisés, permettant ainsi à l’hôpital de prendre en charge des cas plus complexes tels que les transplantations d’organes et les thérapies par cellules CAR-T, tout en garantissant un système opérationnel flexible et efficace capable de répondre à une demande croissante.

Cette étape est particulièrement importante compte tenu de la taille du KFSHRC, qui compte plus de 1 500 lits dédiés aux soins les plus complexes, notamment les transplantations, l’oncologie et l’immunothérapie, pour lesquels l’optimisation des capacités d’accueil des patients hospitalisés est l’un des facteurs les plus critiques pour garantir la sécurité des patients et la performance opérationnelle. Le KFSHRC se prépare actuellement à partager son expérience avec ses homologues internationaux par le biais de visites sur place, de collaborations en matière de planification des capacités d’accueil et de programmes structurés d’analyse comparative des performances.

Il convient de souligner que le KFSHRC a été classé premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et 15e au niveau mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires du monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.kfshrc.edu.sa ou contacter notre équipe médias à l’adresse mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44a868b4-edea-48e0-b525-3251f0c548e1