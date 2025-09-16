Fatboy : Des poufs pour cocooner en beauté cet automne

MONTRÉAL, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les journées raccourcissent et que la fraîcheur s’installe, il est temps de transformer votre maison en véritable refuge douillet. Chez Fatboy, l’automne rime avec textures réconfortantes, couleurs chaleureuses et design réfléchi. Notre collection emblématique de poufs et ottomans est conçue pour faire de votre espace un havre de détente, juste à temps pour la saison du cocooning.

Une collection pensée pour le confort et le style

Du célèbre pouf Original aux versions plus compactes comme le Slim, en passant par nos ottomans ludiques, les assises Fatboy se déclinent en plusieurs formats, tissus et couleurs pour s’adapter à tous les intérieurs. Fabriqués à partir de matériaux de qualité, qu’il s’agisse de tissus résistants comme l’Olefin pour l’extérieur ou de textiles doux comme le velours ou le corduroy pour l’intérieur, chaque modèle est pensé pour durer et se démarquer.

Nouveautés d’automne : Slim Teddy Chess & Slim Terry

Cet automne, deux nouveautés s’ajoutent à la gamme Fatboy :

Slim Teddy Chess : une version amusante et graphique avec un motif d’échiquier en tissu peluche ultra-doux, pour une touche de fantaisie dans votre déco.



: une version amusante et graphique avec un motif d’échiquier en tissu peluche ultra-doux, pour une touche de fantaisie dans votre déco. Slim Terry : recouvert d’un tissu éponge façon peignoir de spa, ce modèle offre une détente moelleuse parfaite pour les fins de journée et les soirées cocooning.

Ces deux poufs conservent le confort ergonomique et la silhouette élégante de la collection Slim, tout en apportant une touche textile saisonnière pleine de charme.

À combiner pour encore plus de confort

Complétez votre coin détente avec les ottomans Point, disponibles dans les mêmes textures ou en contrastes. Du Point Velvet au Point Teddy, en passant par le Point Olefin, ces petits coussins polyvalents sont parfaits comme repose-pied, assise d’appoint ou support pour un plateau.

L’automne, c’est fait pour relaxer

C’est le moment idéal pour aménager un espace chaleureux qui invite à ralentir et à se recentrer. Avec Fatboy, le confort rencontre le design : nos poufs ne sont pas que des meubles, ils incarnent un art de vivre.

