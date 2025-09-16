Dassault Systèmes : déclaration des opérations sur actions propres

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 16 septembre 2025

DECLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES

(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 22 mai 2025)



Emetteur : Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)

Catégorie de titres : Actions ordinaires

Période : du 8 et 10 septembre 2025

Les informations détaillées relatives à ces rachats (présentation agrégée et détail transaction par transaction) peuvent être consultées sur le site internet de Dassault Systèmes : https://investor.3ds.com/fr/regulated-information/permanent-information

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* Marché DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 8-Sep-25 FR0014003TT8 5 822 26,7952 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10-Sep-25 FR0014003TT8 25 000 27,6455 XPAR

(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi

Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :

Dassault Systèmes, Service Relations Investisseurs, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex (France) – adresse e-mail : investors@3ds.com

###



