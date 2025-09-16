Dassault Systèmes : déclaration des opérations sur actions propres

Communiqué de Presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 16 septembre 2025
DECLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES
(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 22 mai 2025)
Emetteur : Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)
Catégorie de titres : Actions ordinaires
Période : du 8 et 10 septembre 2025
Les informations détaillées relatives à ces rachats (présentation agrégée et détail transaction par transaction) peuvent être consultées sur le site internet de Dassault Systèmes : https://investor.3ds.com/fr/regulated-information/permanent-information
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions*
|Marché
|DASSAULT SYSTEMES
|96950065LBWY0APQIM86
|8-Sep-25
|FR0014003TT8
|5 822
|26,7952
|XPAR
|DASSAULT SYSTEMES
|96950065LBWY0APQIM86
|10-Sep-25
|FR0014003TT8
|25 000
|27,6455
|XPAR
(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi
Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :
Dassault Systèmes, Service Relations Investisseurs, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex (France) – adresse e-mail : investors@3ds.com
###
A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES
Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com.
Dassault Systèmes – Relations Investisseurs FTI Consulting
Béatrix Martinez : Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48
+33 1 61 62 40 73 Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600
investors@3ds.com
Contact presse Dassault Systèmes
Arnaud Malherbe / Déborah Cobbi
+ 33 1 61 62 87 73 / +33 1 61 62 70 83
arnaud.malherbe@3ds.com / deborah.cobbi@3ds.com
