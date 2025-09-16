DEBx Medical recibe la aprobación de COFEPRIS para comercializar DEBRICHEM® en México

ÁMSTERDAM y CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cada año, ocurren 2,5 millones de heridas crónicas que consumen casi el 8 % del presupuesto de salud de México.

Para afrontar este desafío, DEBx Medical anuncia que DEBRICHEM® ha recibido la aprobación de comercialización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). En alianza con Biotechlives SAPI, la empresa ahora presenta este tratamiento avanzado en México, una herramienta diseñada exclusivamente para reabrir el camino para curar heridas crónicas.

Un nuevo estándar en la preparación del lecho de la herida

DEBRICHEM® es un dispositivo médico de clase IIb con marcado CE diseñado para el desbridamiento químico de heridas crónicas. En solo 60 segundos, elimina la biopelícula, la infección y el tejido desvitalizado, para crear de forma rápida un lecho de herida listo para cicatrizar. Como herramienta de preparación avanzada del lecho de la herida, permite que las terapias posteriores, como injertos, apósitos avanzados y terapia de presión negativa para heridas (NPWT), funcionen de manera más eficaz.

Los estudios clínicos demuestran que DEBRICHEM® puede:

Erradicar las biopelículas y la carga microbiana en 60 segundos

Acelerar la granulación en múltiples tipos de heridas

Reducir la necesidad de repetir los desbridamientos

Apoyar la administración de antimicrobianos, ya que reduce el uso innecesario de antibióticos





El modelo económico-sanitario predice:

Cuando se agrega al estándar de atención médica, DEBRICHEM® conduce a:

Costos generales de tratamiento más bajos

Mayor probabilidad de curación





AMCICHAC 2025: presentación oficial

DEBRICHEM® debutará en México en el 19.º Congreso Internacional de Heridas AMCICHAC, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2025, en León, Guanajuato. Las actividades de la presentación incluirán un simposio con Miguel Ángel Mellado (España), un destacado experto en el cuidado avanzado de heridas. El 26 de septiembre a las 7:00 a. m. en el Poliforum León, presentará “Nuevas estrategias para el equilibrio disruptivo hacia la curación”, en el compartirá perspectivas clínicas sobre el papel de DEBRICHEM® en la mejora de los resultados.





Perspectivas de liderazgo

Bert J. Quint, director ejecutivo de DEBx Medical:

"La aprobación de COFEPRIS marca un hito importante para DEBx Medical. Con DEBRICHEM®, no solo presentamos una solución innovadora, sino que también reafirmamos nuestro compromiso a largo plazo de avanzar en el cuidado de heridas en México".

Antonio Naim Soto, director ejecutivo de Biotechlives:

“La llegada de DEBRICHEM® a México trae una nueva esperanza a los pacientes y sus familias, ya que ofrece un camino más rápido hacia la curación y la recuperación. En Biotechlives, creemos que esta innovación revolucionará las prácticas de cuidado de heridas, ya que empodera a los médicos para restaurar la salud, la dignidad y la calidad de vida de quienes más lo necesitan”.

Distribución y lanzamiento

La comercialización estará dirigida por Biotechlives y el lanzamiento comenzará en el 4.° trimestre de 2025. Con el respaldo de la aprobación y una sólida colaboración, DEBx Medical espera aliviar la presión sobre el sistema de salud de México.

Invitamos a los profesionales del cuidado de heridas a conectarse con nuestro equipo en AMCICHAC 2025, pasar por el stand en el pabellón A206 o concertar una reunión con antelación en info@debx-medical.com

Solicite una demostración gratuita de DEBRICHEM® en su clínica para 3 a 5 pacientes: https://www.debx-medical.com/request-a-demonstration/

Acerca de DEBx Medical

DEBx Medical es innovador líder en soluciones avanzadas para el cuidado de heridas, dedicado a transformar el panorama de la curación de heridas. Con el foco puesto en la eliminación de infecciones y biopelículas, DEBx Medical es pionera en soluciones innovadoras para abordar los desafíos únicos de las heridas difíciles de curar. Para obtener más información, visite: www.debx-medical.com.

Acerca de Biotechlives

Biotechlives SAPI es una empresa de atención médica con sede en México dedicada a llevar tecnologías médicas innovadoras a médicos y pacientes de todo el país. Con un fuerte enfoque en el cuidado avanzado de heridas y la distribución de dispositivos médicos, Biotechlives colabora con innovadores a nivel mundial para presentar soluciones que mejoran los resultados, reducen los costos de atención médica y mejoran la calidad de vida.

Contacto para los medios:

Chandrita Jaisinghani

gerente de Comunicaciones, DEBx Medical

press@debx-medical.com | +31 85 0878096

