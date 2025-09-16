CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-09-08
|FR0010483768
|EUR
|1165
|26,850764
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-09-09
|FR0010483768
|EUR
|1621
|27,153732
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-09-10
|FR0010483768
|EUR
|2119
|27,208764
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-09-11
|FR0010483768
|EUR
|2107
|27,117893
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-09-12
|FR0010483768
|EUR
|2173
|27,405000
|XPAR
