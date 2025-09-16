Sampo Oyj, lehdistötiedote, 16.9.2025 klo 18.10

Sampo hinnoittelee uuden Restricted Tier 1 -joukkovelkakirjalainansa liikkeeseenlaskun

Sampo Oyj on tänään onnistuneesti hinnoitellut uuden 300 miljoonan euron suuruisen, euromääräisen, kiinteäkorkoisen ja eräpäivättömän rajoitetun luokan 1 pääoman (Restricted Tier 1) -joukkovelkakirjalainansa (Joukkovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskun. Joukkovelkakirjalainan alkuperäinen kuponkikorko on 5,250 prosenttia ensimmäiseen tarkistuspäivään 24.9.2035 saakka. Ensimmäinen lunastuspäivä on 24.3.2035.

Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku on osa Sampo-konsernin tavanomaista pääomanhallintaa.

Sampo hakee Joukkovelkakirjalainan hyväksymistä kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssin päälistalle (London Stock Exchange plc) ja Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaisen (FCA) viralliselle listalle.

