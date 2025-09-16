Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2025

 | Source: Transgene S.A. Transgene S.A.

TRANSGENE (Paris : TNG) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le rapport semestriel au 30 juin 2025.

Il peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.transgene.fr, dans la rubrique « Investisseurs – Informations financières ».

Le rapport semestriel comprend les documents suivants :

  • Information financière semestrielle 2025 ;
  • Rapport semestriel d’activité ;
  • Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2025 ;
  • Attestation du responsable de l’information.

Contacts

Media : 
Caroline Tosch 
Responsable Communication corporate et scientifique
+33 3 68 33 27 38 
communication@transgene.fr  
 
Investisseurs : 
Nadège Bartoli 
Chargée Relations Investisseurs et Communication Financière
+33 3 88 27 91 03 
Lucie Larguier 
Directrice Financière 
+33 3 88 27 91 00 
investorrelations@transgene.fr 

Pièce jointe


Attachments

20250916_Transgene_mise_a_disposition_rapport_H1

Recommended Reading