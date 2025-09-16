Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2025

TRANSGENE (Paris : TNG) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le rapport semestriel au 30 juin 2025.
Il peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.transgene.fr, dans la rubrique « Investisseurs – Informations financières ».
Le rapport semestriel comprend les documents suivants :
- Information financière semestrielle 2025 ;
- Rapport semestriel d’activité ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2025 ;
- Attestation du responsable de l’information.
