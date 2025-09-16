Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2025

TRANSGENE (Paris : TNG) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le rapport semestriel au 30 juin 2025.

Il peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.transgene.fr, dans la rubrique « Investisseurs – Informations financières ».

Le rapport semestriel comprend les documents suivants :

Information financière semestrielle 2025 ;

Rapport semestriel d’activité ;

Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2025 ;

Attestation du responsable de l’information.

Contacts

Media : Caroline Tosch Responsable Communication corporate et scientifique +33 3 68 33 27 38 communication@transgene.fr Investisseurs : Nadège Bartoli Chargée Relations Investisseurs et Communication Financière +33 3 88 27 91 03 Lucie Larguier Directrice Financière +33 3 88 27 91 00 investorrelations@transgene.fr

