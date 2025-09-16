Mitsubishi HC Capital Canada lance une plateforme de crédit privé pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises du marché intermédiaire et des investisseurs en capital-investissement

MONTRÉAL, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitsubishi HC Capital Canada, une filiale de Mitsubishi HC Capital America, un important fournisseur de financement non bancaire et non captif en Amérique du Nord, renforce sa position sur le marché en pleine croissance du crédit privé avec le lancement de sa plateforme canadienne. Cette expansion s’inscrit dans l’objectif stratégique de Mitsubishi HC Capital America visant à élargir et harmoniser son offre de financement commercial au Canada et aux États-Unis.

La nouvelle plateforme de crédit privé proposera une gamme complète de produits de prêt, incluant le financement basé sur les actifs, les prêts garantis par les flux de trésorerie et le financement d’équipement pour les entreprises du marché intermédiaire, avec des montants allant jusqu’à 25 millions de dollars américains. Les prêts garantis par les flux de trésorerie cibleront spécifiquement les entreprises soutenues par des investisseurs commanditaires, tandis que le financement basé sur les actifs et le financement d’équipement seront accessibles aux entreprises privées.

François Nantel, président de Mitsubishi HC Capital Canada, a déclaré : « Depuis plus de 45 ans, nous avons démontré notre fiabilité en tant que partenaire financier, en soutenant les emprunteurs à travers de nombreux cycles économiques. En tant que prêteur non bancaire, nous disposons de la flexibilité, de l’expertise en matière d’actifs et d’une base de ressources importante grâce à notre plateforme nord-américaine, pour offrir des solutions de financement sur mesure rapidement, avec assurance et une compréhension approfondie des secteurs et des objectifs de croissance de nos clients. »

« Le lancement de la plateforme canadienne de crédit privé reflète notre engagement à offrir des solutions de financement adaptées pour combler les lacunes du paysage du prêt au Canada », a ajouté Kevin Hall, vice-président chez Mitsubishi HC Capital Canada. « Grâce à l’équipe chevronnée que nous avons réunie, nous sommes en mesure de répondre avec confiance aux besoins évolutifs des entreprises du marché intermédiaire et des investisseurs en capital-investissement, qui recherchent des partenaires capables de proposer des structures de financement pour des transactions de plus grande envergure, avec des résultats fiables et opportuns. »

À propos de Mitsubishi HC Capital America

Mitsubishi HC Capital America est une société de financement commercial qui possède des capacités étendues en Amérique du Nord grâce à sa filiale, Mitsubishi HC Capital Canada. Avec plus de 7 milliards de dollars d'actifs et plus de 700 employés, l'entreprise est le plus grand fournisseur de financement commercial non captif et non bancaire en Amérique du Nord. Mitsubishi HC Capital America collabore avec des fabricants d'équipement, des concessionnaires, des distributeurs et des clients direct pour proposer des solutions financières sur mesure, notamment dans les secteurs du transport et du financement commercial.

Visitez Mitsubishi HC Capital America pour plus d’informations.