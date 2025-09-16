IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 37 - 2025

|Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08 Septembre au 12 Septembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/09/2025
|FR0010259150
|300
|118,30
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/09/2025
|FR0010259150
|600
|118,60
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/09/2025
|FR0010259150
|300
|118,83333
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/09/2025
|FR0010259150
|3400
|118,90741
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|09/09/2025
|FR0010259150
|300
|118,90
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|09/09/2025
|FR0010259150
|600
|118,88433
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|09/09/2025
|FR0010259150
|300
|118,80
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|09/09/2025
|FR0010259150
|3400
|118,81994
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/09/2025
|FR0010259150
|300
|118,96667
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/09/2025
|FR0010259150
|600
|118,40
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/09/2025
|FR0010259150
|300
|118,50
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/09/2025
|FR0010259150
|3244
|118,80028
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/09/2025
|FR0010259150
|300
|119,50
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/09/2025
|FR0010259150
|600
|119,80
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/09/2025
|FR0010259150
|300
|119,60
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/09/2025
|FR0010259150
|3240
|119,50858
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/09/2025
|FR0010259150
|300
|119,40
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/09/2025
|FR0010259150
|600
|119,50
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/09/2025
|FR0010259150
|300
|119,40
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/09/2025
|FR0010259150
|3199
|119,57146
|XPAR
|22483
|119,09214
