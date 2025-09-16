IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 37 - 2025

 Source: Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08 Septembre au 12 Septembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/09/2025FR0010259150300118,30AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/09/2025FR0010259150600118,60CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/09/2025FR0010259150300118,83333TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/09/2025FR00102591503400118,90741XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/09/2025FR0010259150300118,90AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/09/2025FR0010259150600118,88433CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/09/2025FR0010259150300118,80TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/09/2025FR00102591503400118,81994XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/09/2025FR0010259150300118,96667AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/09/2025FR0010259150600118,40CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/09/2025FR0010259150300118,50TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/09/2025FR00102591503244118,80028XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/09/2025FR0010259150300119,50AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/09/2025FR0010259150600119,80CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/09/2025FR0010259150300119,60TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/09/2025FR00102591503240119,50858XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/09/2025FR0010259150300119,40AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/09/2025FR0010259150600119,50CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/09/2025FR0010259150300119,40TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/09/2025FR00102591503199119,57146XPAR
    22483119,09214 

Pièce jointe


Attachments

FR_IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 37_2025

