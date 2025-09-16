La subsidiaria ZenaDrone de ZenaTech inicia pruebas de su dron IQ Square para aplicaciones de seguridad pública y respuesta a emergencias, un mercado de 5.5 mil millones de USD

VANCOUVER, Columbia Británica, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software como servicio (SaaS) empresarial y soluciones de computación cuántica, anunció hoy que su subsidiaria ZenaDrone iniciará pruebas operativas de su dron exterior IQ Square para aplicaciones de seguridad pública y respuesta a emergencias. Las pruebas se realizarán en un aeródromo comercial seguro con licencia para ensayos de UAV (vehículos aéreos no tripulados). Las aplicaciones que se probarán incluyen seguridad y control de multitudes, vigilancia basada en la aplicación de la ley y búsqueda y rescate, abordando una creciente proliferación de desafíos de seguridad donde los drones se pueden usar para ayudar a fortalecer la protección de multitudes, mejorar la conciencia situacional y apoyar a los servicios de emergencia y la policía.

"La seguridad pública sigue siendo uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, y los drones están surgiendo como una fuerza transformadora en la aplicación de la ley, proporcionando a las agencias una herramienta poderosa y adaptable para proteger a las comunidades y responder de manera más efectiva a las amenazas en evolución", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Al iniciar nuestras pruebas de campo, estamos verificando las capacidades de IQ Square para mejorar la seguridad en grandes concentraciones públicas y en búsqueda y rescate a través de sensores intercambiables y perfiles de misión adaptativos. Desde la entrega de inteligencia en tiempo real hasta la mejora de la respuesta de primera línea, vemos que este mercado se está escalando rápidamente ofreciendo velocidad, seguridad y eficacia de costos y estamos comprometidos a liderar con soluciones aéreas de misión crítica".

El programa de pruebas de drones, que opera en un aeródromo en el extranjero, consistirá en un programa gradual de ensayos controlados y ejercicios basados en escenarios. El programa se conducirá de forma continua en el sitio por el personal de ZenaDrone.

El ZenaDrone IQ Square, disponible en 40x40 o 50x50 pulgadas, es un dron VTOL (despegue y aterrizaje vertical) con capacidades de carga autónoma que ofrece de 20 a 25 minutos de tiempo de vuelo. Ofrece una plataforma versátil para aplicaciones de gestión de emergencias y cumplimiento de la ley, combinando agilidad con sensores o cámaras intercambiables basados en el caso de uso. El dron está diseñado para soportar la vigilancia aérea en tiempo real durante desastres naturales, grandes concentraciones públicas o incidentes activos, proporcionando a los centros de mando conciencia situacional inmediata. En misiones de búsqueda y rescate, el IQ Square es capaz de desplegar imágenes térmicas para localizar a personas desaparecidas o sobrevivientes en terrenos difíciles. Para las fuerzas de la ley, el dron puede proporcionar vigilancia táctica durante operaciones de alto riesgo, lo que permite una planificación y coordinación más seguras, así como seguridad perimetral, monitoreo y apoyo de persecución.

Según Verified Market Reports, el mercado mundial de drones de seguridad pública fue valorado en aproximadamente 5.5 mil millones de USD en 2024, y se proyecta que superará los 15 mil millones de USD para 2033. Esto refleja una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 12%. Este crecimiento está impulsado por la creciente dependencia de drones para monitoreo de multitudes, apoyo de las fuerzas del orden, respuesta a desastres, evacuaciones de emergencia y protección de infraestructuras críticas.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones tecnológicas especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales y gubernamentales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental, empresarial e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa, levantamiento topográfico y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una subsidiaria de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones de drones para los sectores empresarial y gubernamental, capaces de integrar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado a soluciones multifuncionales de drones con inteligencia artificial (IA) para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.