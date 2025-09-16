COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Valeo annonce une nouvelle émission d’obligations vertes pour un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2032

16 septembre 2025 - Paris, France - Valeo annonce le placement de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes venant à échéance le 23 mars 2032.

Cette émission largement sursouscrite a permis de placer 500 millions d’euros d’obligations de maturité 6,5 ans avec un coupon de 4,625%. BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, MUFG et Société Générale ont agi comme teneurs de livre de cette transaction.

Les fonds levés serviront à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l’électrification du véhicule. Valeo prévoit par ailleurs d’exercer l’option de remboursement par anticipation (Residual Maturity Call Option) de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 18 mars 2026 pour un montant de 600 millions d’euros (1,625%), avec une date de remboursement anticipé prévue le 18 décembre 2025.

Les obligations vertes ont été émises dans le cadre du prospectus de base daté du 31 juillet 2025 et du Green and Sustainability-Linked Financing Framework établi en juillet 2021 et mis à jour en septembre 2023. Ils sont disponibles sur le site internet de Valeo, dans la rubrique « Dette et rating ».

D’ici 2050, Valeo se fixe l’objectif d’être Net-Zéro sur l’ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement dans le monde, et sur toute sa chaîne de valeur en Europe (l’ensemble des objectifs du Plan CAP 50 sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 de Valeo, Chapitre 4). Pour atteindre ses objectifs, Valeo va continuer à développer son portefeuille de technologies, favorisant une mobilité décarbonée et accessible au plus grand nombre.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres: 21.5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 | 106 100 employés, 28 pays, 155 sites de production, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 28 février 2025. Valeo est cotée à la Bourse de Paris

