Theratechnologies reçoit l’approbation définitive du tribunal relativement au plan d’arrangement proposé visant son acquisition par Future Pak

MONTRÉAL, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique au stade de la commercialisation, a annoncé aujourd’hui que la Société a obtenu l’ordonnance définitive de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) approuvant le plan d’arrangement (l’« Arrangement ») pris en vertu du chapitre XVI – section II de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) annoncé précédemment et auquel est partie CB Biotechnology, LLC (l’« Acquéreur »), un membre du même groupe que Future Pak, LLC (« Future Pak »). Cette approbation définitive du tribunal fait suite à l’approbation de l’Arrangement par les actionnaires de la Société lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 12 septembre 2025.

La Société prévoit que, sous réserve du respect des conditions de clôture restantes à la clôture, l’Arrangement sera réalisé le ou vers le 25 septembre 2025.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X.

À propos de Future Pak

Fondée en 1977, Future Pak, y compris les membres de son groupe, est une société fermée de fabrication, de conditionnement et de distribution à façon de produits pharmaceutiques et nutraceutiques dont le siège est situé à Wixom dans le Michigan. Future Pak exerce ses activités dans les marchés de détail, spécialisés et institutionnels et tire parti de son infrastructure et de son réseau de partenaires solides pour offrir des solutions axées sur la qualité et centrées sur les patients.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la Société a accès à l’heure actuelle. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « peut », « va », « devrait », « pourrait », « voudrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou de la forme négative de ces termes ou de leurs variantes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, des énoncés concernant la date prévue pour la clôture et la réalisation de l’Arrangement.

Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent communiqué de presse, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l’égard d’événements ou de résultats futurs, ainsi que d’autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que la Société juge appropriées dans les circonstances, notamment des hypothèses relatives à la capacité des parties de satisfaire, en temps utile, aux autres conditions de clôture et de réalisation de l’Arrangement, et d’autres attentes et hypothèses concernant les étapes nécessaires pour donner effet à l’Arrangement. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des risques et à des incertitudes importants, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus, expressément ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les incertitudes et risques importants qui pourraient faire différer de façon importante les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont notamment : la possibilité que l’Arrangement ne se réalise pas selon les modalités et conditions ou dans les délais actuellement prévus, ou qu’il ne se réalise pas du tout, faute de satisfaire, en temps opportun ou autrement, aux conditions de clôture restantes de l’Arrangement ou pour d’autres raisons; la capacité de l’Acquéreur à obtenir le financement par emprunt anticipé lié à l’Arrangement; l’incapacité de la Société d’atteindre les jalons relatifs aux DCV; l’incidence défavorable que pourrait avoir l’incertitude entourant l’Arrangement sur la conservation des clients, des partenaires commerciaux et des employés clés de la Société; la possibilité qu’un tiers fasse une proposition d’acquisition; les risques liés aux questions fiscales; les autres risques inhérents aux activités exercées par la Société et les facteurs indépendants de sa volonté qui pourraient avoir un effet défavorable important sur la Société ou sa capacité de réaliser l’Arrangement; la conjoncture économique générale, y compris l’impact potentiel de tarifs douaniers.

Pour connaître les risques et incertitudes additionnels visant les affaires de la Société, veuillez vous reporter aux rubriques « Gestion des risques financiers » et « Facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de 2024 de la Société, qui peut être consulté sous le profil d’émetteur de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi qu’à la section « Risk Factors » sous la rubrique « Key Information » de la notice annuelle de la Société déposée sur le formulaire 20-F, qui est disponible sous le profil d’émetteur de la Société sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov/edgar/search. Le lecteur devrait examiner attentivement les questions présentées à la rubrique « Facteurs de risque ». Le lecteur est prié de noter que la présente liste de facteurs n’est pas exhaustive, et il ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective. En conséquence, le lecteur est averti qu’un écart important peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. À moins qu’elle n’y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements à venir ou autrement.

