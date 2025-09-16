NanoXplore annonce ses résultats pour T4-2025 et l’exercice clos de 2025

MONTRÉAL, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2025.

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers clés pour T4-2025

Des revenus totaux de 31 685 923 $ pour le T4-2025 comparativement à 38 125 566 $ pour le T4-2024, ce qui représente une diminution de 17%;

Marge brute ajustée ( 1) sur les revenus de client de 24,7% au T4-2025 comparativement à 23,6% au T4-2024;

sur les revenus de client de 24,7% au T4-2025 comparativement à 23,6% au T4-2024; Perte nette de 2 295 472 $ pour le T4-2025 comparativement à 2 421 110 $ pour le T4-2024;

Un BAIIA ajusté ( 2) de 2 475 379 $ au T4-2025 comparativement à 2 488 304 $ au T4-2024;

de 2 475 379 $ au T4-2025 comparativement à 2 488 304 $ au T4-2024; Un BAIIA ajusté ( 2) de 2 697 655 $ au T4-2025 comparativement à 3 329 793 $ au T4-2024 pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites;

de 2 697 655 $ au T4-2025 comparativement à 3 329 793 $ au T4-2024 pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites; Une perte au titre du BAIIA ajusté ( 2) de 222 276 $ au T4-2025 comparativement à 841 489 $ au T4-2024 pour le secteur des cellules de batterie et matériaux;

de 222 276 $ au T4-2025 comparativement à 841 489 $ au T4-2024 pour le secteur des cellules de batterie et matériaux; Liquidités totales de 28 587 960 $ au 30 juin 2025, dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 18 587 960 $;

Dette à long terme totale de 4 312 924 $ au 30 juin 2025, une réduction de 2 033 579 $ comparativement au 30 juin 2024.

Faits saillants financiers clés pour l’exercice financier 2025

Des revenus totaux de 128 918 388 $ pour l’exercice 2025 comparativement à 129 992 368 $ pour l’exercice 2024, ce qui représente une diminution de 1%;

La marge brute ajustée ( 1) sur les revenus de client de 22,3% pour l’exercice 2025 comparativement à 21,1% pour l’exercice 2024;

sur les revenus de client de 22,3% pour l’exercice 2025 comparativement à 21,1% pour l’exercice 2024; Perte nette de 9 657 120 $ pour l’exercice 2025 comparativement à 11 665 006 $ pour l’exercice 2024;

Un BAIIA ajusté ( 2) global de 6 122 283 $ pour l’exercice 2025 comparativement à 2 519 134 $ pour l’exercice 2024;

global de 6 122 283 $ pour l’exercice 2025 comparativement à 2 519 134 $ pour l’exercice 2024; Un BAIIA ajusté ( 1 ) de 6 847 826 $ pour l’exercice 2025 comparativement à 5 176 437 $ pour l’exercice 2024 pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites;

de 6 847 826 $ pour l’exercice 2025 comparativement à 5 176 437 $ pour l’exercice 2024 pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites; Une perte au niveau du BAIIA ajusté(2) de 725 543 $ pour 2025 comparativement à 2 657 303 $ pour l’exercice 2024 pour le secteur des cellules de batterie et matériaux.

Aperçu

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « À la suite d’un premier semestre fort en termes de ventes, le second semestre a été décevant dû à l’environnement macroéconomique aux États-Unis. Néanmoins, bien que les ventes aient été similaires à celles de l’année précédente, notre BAIIA ajusté(2) a plus que doublé. De plus, bien que moins visible dans les chiffres de vente, la collaboration avec nos partenaires sur l’utilisation et l’adoption du graphène s’est poursuivie et demeure un axe stratégique clé pour NanoXplore. »

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Nos résultats du quatrième trimestre témoigne de la qualité de notre exécution, et ce malgré un contexte d’affaires exigeant. Alors que nous entamons l’exercice 2026, nous sommes encouragés par les progrès réalisés auprès des nouveaux clients potentiels, par l’ouverture prochaine de notre installation aux États-Unis ainsi que les travaux en étroite collaboration avec un partenaire important dans le secteur du pétrole pour développer un marché-produit spécifique pour la lubrification dans les fluides de forage qui peut également fournir des résultats importants dans plusieurs applications industrielles. Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de nos performances pour l’exercice 2025 et attendons avec enthousiasme la prochaine étape de la croissance de NanoXplore. »

* Mesures non conformes aux IFRS

La Société prépare ses résultats et ses informations financières déterminés selon les IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d’autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant les mêmes titres présentés par d’autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté » et la « marge brute ajustée ».

Les tableaux ci-dessous présente un rapprochement entre le « résultat net » selon les IFRS et le « BAIIA ajusté » ainsi que la « marge brute » selon les IFRS et la « marge brute ajustée » selon la mesure non conforme aux IFRS pour les périodes de trois mois et les exercices clos les 30 juin 2025 et 2024.

« Résultat net » selon les IFRS et « BAIIA ajusté » selon la mesure non conforme aux IFRS

T4-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 $ $ $ $ Résultat net (2 295 472 ) (2 421 110 ) (9 657 120 ) (11 665 006 ) Impôts sur le résultat exigibles et différés 74 950 1 220 221 310 881 966 577 Dépenses (revenus) nets d’intérêts 131 397 33 861 426 882 (78 794 ) Perte (profit sur) cession d’immobilisations corporelles — (193 ) — (18 453 ) Écart de change (247 986 ) 111 928 417 130 287 302 Rémunération fondée sur des actions 251 878 498 655 1 435 365 1 557 425 Éléments hors exploitation (1) 1 600 000 189 783 1 870 000 459 783 Amortissement 2 960 612 2 855 159 11 319 145 11 010 300 BAIIA ajusté 2 475 379 2 488 304 6 122 283 2 519 134 - Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites 2 697 655 3 329 793 6 847 826 5 176 437 - Provenant de cellules de batterie et matériaux (222 276 ) (841 489 ) (725 543 ) (2 657 303 ) (1 213 071 )

(1) Les éléments hors exploitation comprennent les honoraires professionnels principalement dus à la renégociation de la dette, des frais liés aux prospectus et des frais ponctuels liés à un accord d’option de vente mis en place en juillet 2022 qui a expiré en juillet 2025.

« Marge brute » selon les IFRS et « marge brute ajustée » selon la mesure non conforme aux IFRS

T4-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 $ $ $ $ Revenus de client 31 159 203 37 717 688 126 363 218 128 600 936 Coût des marchandises vendues 23 451 384 28 811 991 98 183 546 101 486 565 Marge brute ajustée 7 707 819 8 905 697 28 179 672 27 114 371 Amortissement des immobilisations corporelles (production) 1 801 653 1 657 615 6 817 138 6 362 339 Marge brute 5 906 166 7 248 082 21 362 534 20 752 032

Secteurs à présenter

NanoXplore présente ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie.

T4-2025 T4-2024 Variation Exercice 2025 Exercice 2024 Variation $ $ $ % $ $ $ % Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites Revenus 31 578 291 38 125 566 (6 547 275 ) (17 %) 128 243 848 129 964 625 (1 720 777 ) (1 %) Mesure non conforme aux IFRS* BAIIA ajusté 2 697 655 3 329 793 (632 138 ) (19 %) 6 847 826 5 176 437 1 671 389 32 % Provenant de cellules de batterie et matériaux Revenus 107 632 — 107 632 100 % 674 540 27 743 646 797 2 331 % Mesure non conforme aux IFRS* BAIIA ajusté (222 276 ) (841 489 ) 619 213 74 % (725 543 ) (2 657 303 ) 1 931 760 73 %

A. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de trois mois



Revenus

T4-2025 T4-2024 Variation T3-2025 Variation $ $ $ % $ $ % Revenus de client 31 159 203 37 717 688 (6 558 485 ) (17 %) 29 239 999 1 919 204 7 % Autres revenus 526 720 407 878 118 842 29 % 1 206 166 (679 446 ) (56 %) Revenus totaux 31 685 923 38 125 566 (6 439 643 ) (17 %) 30 446 165 1 239 758 4 %

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites sauf pour des montants respectifs de 83 604 $ et 24 028 $ au titre de revenus de client et des autres revenus [T4-2024 – néant et néant] provenant du secteur de cellules de batterie et matériaux.

Les revenus de client sont passés de 29 239 999 $ au T3-2025 à 31 159 203 $ au T4-2025. La hausse s’explique principalement par la hausse des revenus d’outillage.

Les revenus de client sont passés de 37 717 688 $ au T4-2024 à 31 159 203 $ au T4-2025. La diminution s’explique principalement par la diminution du volume contrebalancé partiellement par la hausse des revenus d’outillage.

Les autres revenus sont passés de 407 878 $ au T4-2024 à 526 720 $ au T4-2025. Ils étaient de 1 206 166 $ au T3-2025. La variation s’explique par des subventions et crédits d’impôt remboursables reçus de programmes de recherche et développement.

BAIIA ajusté



1) Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites



Le BAIIA ajusté est passé de 3 329 793 $ au T4-2024 à 2 697 655 $ au T4-2025. La variation s‘explique par ce qui suit :

La marge brute ajustée sur les revenus de client a diminué de 1 264 711 $ comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent en raison d’une diminution du volume contrebalancée partiellement par une hausse de la marge liées aux fermetures de contrats d’outillage, par une meilleure productivité et par un meilleur contrôle de coût;

Ceci a été contrebalancé par une diminution des frais généraux et d’administration et de Recherche et Développement « R&D » de 727 539 $ principalement en raison de la diminution des coûts de rémunération variable à payer (excluant les éléments hors exploitation de 1 600 000 $).

2) Provenant des cellules de batterie et matériaux



La perte au titre du BAIIA ajusté est passée de 841 489 $ au T4-2024 à 222 276 $ au T4-2025. La variation s'explique par la diminution des frais généraux et d’administration et de R&D de 528 355 $ et une hausse des revenus de client et des autres revenus de 107 632 $.

B. Analyse des variances des résultats opérationnels – Pour les exercices



Revenus

Exercice 2025 Exercice 2024 Variation $ $ $ % Revenus de client 126 363 218 128 600 936 (2 237 718 ) (2 %) Autres revenus 2 555 170 1 391 432 1 163 738 84 % Revenus totaux 128 918 388 129 992 368 (1 073 980 ) (1 %)

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites sauf pour des montants respectifs de 83 604 $ et 590 936 $ au titre de revenus de clients et des autres revenus [T4-2024 – néant et 27 743 $] provenant du secteur de cellules de batterie et matériaux.

Les revenus de client ont diminué, passant de 128 600 936 $ pour l’exercice précédent à 126 363 218 $ pour l’exercice en cours. La diminution s’explique principalement par la diminution du volume contrebalancé partiellement par la hausse des revenus d’outillage.

Les autres revenus sont passés de 1 391 432 $ pour l’exercice précédent à 2 555 170 $ pour l’exercice en cours. La variation s’explique principalement par des subventions et crédits d’impôt remboursables reçus de programmes de recherche et développement.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites



Le BAIIA ajusté s’est amélioré, passant de 5 176 437 $ pour l’exercice précédent à 6 847 826 $ pour l’exercice en cours. La variation s‘explique par ce qui suit :

La marge brute ajustée sur les revenus de client a augmenté de 981 697 $ comparativement à l’exercice précédent en raison d’une meilleure productivité, d’un dollar américain favorable et d’un meilleur contrôle de coût;

Une hausse des autres revenus de 600 545 $ tel qu’expliqué plus haut.

2) Provenant des cellules de batterie et matériaux



La perte au titre du BAIIA ajusté est passée de 2 657 303 $ pour l’exercice précédent à 725 543 $ pour l’exercice en cours. La variation s'explique par la diminution des frais généraux et d’administration et de R&D de 1 284 963 $ et une hausse des revenus de client et des autres revenus de 646 797 $.

C. Autres



Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion de la Société pour les exercices clos le 30 juin 2025 et 2024 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos le 30 juin 2025 et 2024 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.

Webdiffusion

NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 17 septembre 2025, à 10h00 heure de l’Est, pour discuter de ses résultats de l’exercice clos le 30 juin 2025. Soroush Nazarpour, PDG et président de NanoXplore, et Pedro Azevedo, directeur financier, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien https://edge.media-server.com/mmc/p/sgme9spg ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

