NanoXplore annonce une transition au poste de PDG

MONTRÉAL, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd’hui que Soroush Nazarpour se retirera de son poste de chef de la direction de NanoXplore à l’assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société en décembre 2025. M. Nazarpour se représentera à l’AGA afin de demeurer au sein du conseil d’administration à titre de vice-président du conseil d’administration et fondateur. Il continuera également à soutenir le conseil et la Société en tant que conseiller spécial afin d’assurer la continuité du leadership et de l’expertise technique.

M. Nazarpour est le fondateur de NanoXplore et, sous sa direction, la Société est passée de ses débuts modestes à une position de chef de file dans son domaine. Sa vision et son dévouement ont été essentiels pour bâtir les fondations de l’entreprise et assurer son succès jusqu’à présent.

Le chef de l’exploitation actuel de la Société, M. Rocco Marinaccio, qui y travaille depuis près de 7 ans, succédera à M. Nazarpour au poste de chef de la direction lors de l’AGA. M. Marinaccio cumule plus de 26 années d’expérience en leadership dans les domaines de la fabrication et des ventes. En tant que chef de l’exploitation de NanoXplore, il supervise l’ensemble des opérations, y compris la production, les ventes, l’ingénierie, les achats, la logistique et les initiatives d’amélioration continue, soutenant ainsi la croissance de l’entreprise dans le secteur des matériaux avancés. Depuis son arrivée chez NanoXplore, il a joué un rôle clé dans l’augmentation de la capacité opérationnelle et commerciale de l’entreprise afin de répondre à la demande croissante pour les produits enrichis au graphène, en améliorant l’efficacité sur plusieurs sites et en soutenant les partenariats stratégiques ainsi que les programmes clients.

« Au nom du conseil, je tiens à remercier Soroush non seulement pour son leadership en tant que chef de la direction, mais aussi pour avoir été le fondateur et le visionnaire derrière NanoXplore, a déclaré Joseph G. Peter, administrateur principal du conseil. Ses contributions au fil des ans ont été extraordinaires, et le succès de la Société est directement attribuable au dévouement, au talent et à la vision de Soroush et de son équipe. Avec le plan stratégique quinquennal en bonne voie et les perspectives de ventes de graphène au meilleur niveau depuis la création de la Société, le moment est idéal pour amorcer une transition au poste de chef de la direction. »

M. Nazarpour a ajouté : « Fonder NanoXplore et la diriger au cours de ces années a été l’honneur de ma vie. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons bâti ensemble. Le moment est venu de procéder à une transition de leadership et j’ai hâte de soutenir Rocco, l’équipe et le conseil alors qu’ils guideront la Société vers son prochain chapitre. »

M. Rocco Marinaccio a déclaré : « Je suis honoré d’avoir l’occasion de diriger l’entreprise dans l’avenir, aux côtés de notre équipe. Nous avons accompli de grands progrès et j’entrevois un avenir prometteur pour le graphène et nos gammes de produits. Travailler avec Soroush depuis de nombreuses années a été un réel plaisir, et nous continuerons à collaborer afin de développer l’entreprise. »

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Biographie de Rocco Marinaccio

Rocco Marinaccio apporte plus de 26 ans d’expérience en leadership dans les domaines de la fabrication, de la gestion des ressources humaines, des opérations, des ventes, de la gestion d’usines et de la gestion de chaînes d’approvisionnement mondiales. Son expérience couvre un large éventail d’industries, notamment l’automobile, l’industriel et les matériaux avancés. En tant que chef de l’exploitation chez NanoXplore, Rocco a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre et la montée en cadence de l’usine de fabrication de graphène de classe mondiale de NanoXplore. Il a dirigé plusieurs acquisitions et l’intégration de sites clés qui démontrent la puissance du graphène, transformant ces installations en sites de calibre mondial qui stimuleront les revenus futurs. Rocco supervise tous les aspects des opérations, y compris les ressources humaines, la production, les ventes, l’ingénierie, les achats, la logistique et les initiatives d’amélioration continue, favorisant ainsi une croissance prudente et rentable de l’entreprise dans le secteur des matériaux avancés.

Rocco a commencé sa carrière chez Martinrea International, dès sa création, où il a passé plus de 20 ans à collaborer avec des leaders clés de l’industrie dans divers domaines. Au cours de son passage dans l’entreprise, Rocco a vécu au Mexique, aux États-Unis et au Canada et a occupé plusieurs postes de direction, notamment gestionnaire des matériaux, de la production et de la logistique, directeur général, directeur mondial des opérations et vice-président du groupe de fabrication flexible, l’une des quatre unités d’affaires de Martinrea.

Rocco est reconnu pour son style de leadership pragmatique, pour l'importance qu'il accorde à l’excellence opérationnelle et à la santé-sécurité, pour son sens aigu des affaires et sa capacité à bâtir des équipes unies. Rocco détient un baccalauréat en administration des affaires et en économie de l’Université de Toronto.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierre Yves Terrisse

Vice-président Développement corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965