CGTN offentliggjorde en artikel om det kinesiske historiske drama "731", der genbesøger de grufulde menneskelige eksperimenter, der blev udført af Japans berygtede biologiske krigsførelsesenhed 731 under Anden Verdenskrig. Artiklen fremhæver også nyopdagede beviser for enhedens forbrydelser og viser det kinesiske folks urokkelige ånd i mødet med fortvivlelsen.

BEIJING, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Et kinesisk historisk drama med titlen "731", der genbesøger de grufulde menneskelige eksperimenter, der blev udført af Japans berygtede biologiske krigsførelsesenhed 731 under Anden Verdenskrig, får verdenspremiere den 18. september.

Filmen, der er instrueret af Zhao Linshan, fortæller historien om Wang Yongzhang, en lokal sælger, og andre, der blev fængslet og lokket med falske løfter om frihed i bytte for samarbejde om sundhedstjek og forskning i sygdomsforebyggelse.

I stedet blev de ofre for brutale medicinske eksperimenter udført af de japanske besættelsesstyrker, herunder forfrysningstest, gaseksponering og vivisektion.

Enhed 731, en tophemmelig forskningsbase for biologisk og kemisk krigsførelse, blev oprettet i Harbin, hovedstaden i den nordøstlige kinesiske provins Heilongjiang. Den fungerede som nervecenter for japansk biologisk krigsførelse i Kina og Sydøstasien under Anden Verdenskrig.

Nyligt frigivne dokumenter fra den russiske føderale sikkerhedstjenestes PR-center afslører, at Enhed 731 gennemførte løbende eksperimenter på mennesker og angreb hundredvis af kinesere med artillerigranater, der indeholdt patogener, for at beregne smitteraten og vurdere patogenernes "kvalitet".

Dokumenterne afslører også enhedens hemmelige plan om at gennemføre et biologisk angreb på Sovjetunionen.

"Dette er en historie, der aldrig må glemmes," sagde Jin Chengmin, historisk rådgiver for filmen og leder af udstillingshallen for beviser på forbrydelser begået af enhed 731 i den japanske kejserlige hær.

"Filmen afslører de umenneskelige grusomheder, som den invaderende japanske hær begik, set gennem almindelige civilisters øjne, samtidig med at den fremhæver det kinesiske folks ukuelige modstandsånd i mødet med fortvivlelsen," sagde Jin. "Filmen fungerer som en kraftig påmindelse om at værne om freden."

I år er det 80 år siden sejren i det kinesiske folks modstandskrig mod japansk aggression og den verdensomspændende antifascistiske krig.

Premieredatoen falder også sammen med 18. september-hændelsen i 1931, som markerede begyndelsen på Japans 14 år lange invasion af Kina.

Under krigen led Kina mere end 35 millioner tab, både militære og civile, mens japanske tropper begik utallige afskyelige forbrydelser, der har vakt universel fordømmelse.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html