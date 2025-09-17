CGTN veröffentlichte einen Artikel über das chinesische Historiendrama „731“, das sich mit den grausamen Menschenversuchen befasst, die während des Zweiten Weltkriegs von der berüchtigten japanischen Einheit 731 für biologische Kriegsführung durchgeführt wurden. Der Artikel beleuchtet auch neu bekannt gewordene Beweise für die Verbrechen dieser Einheit und zeigt den unerschütterlichen Geist des chinesischen Volkes angesichts der Verzweiflung.

PEKING, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein chinesisches Historiendrama mit dem Titel „731“, das sich mit den schrecklichen Menschenversuchen befasst, die während des Zweiten Weltkriegs von der berüchtigten japanischen Einheit 731 für biologische Kriegsführung durchgeführt wurden, feiert am 18. September weltweit Premiere.

Unter der Regie von Zhao Linshan erzählt der Film die Geschichte von Wang Yongzhang, einem lokalen Händler, und anderen, die inhaftiert und mit falschen Versprechungen von Freiheit im Austausch für ihre Mitarbeit bei Gesundheitsuntersuchungen und Forschungen zur Krankheitsprävention geködert wurden.

Stattdessen wurden sie Opfer brutaler medizinischer Experimente, die von den japanischen Besatzungstruppen durchgeführt wurden, darunter Erfrierungsversuche, Gasexposition und Vivisektion.

Die Einheit 731, eine streng geheime Forschungsbasis für biologische und chemische Kriegsführung, wurde in Harbin, der Hauptstadt der nordöstlichen chinesischen Provinz Heilongjiang, gegründet. Sie diente während des Zweiten Weltkriegs als Nervenzentrum für die japanische biologische Kriegsführung in China und Südostasien.

Kürzlich freigegebene Dokumente aus dem Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes zeigen, dass die Einheit 731 kontinuierlich Menschenversuche durchführte und Hunderte von Chinesen mit pathogenhaltigen Artilleriegeschossen angriff, um die Infektionsrate zu berechnen und die „Qualität” der Krankheitserreger zu bewerten.

Die Dokumente zeigen auch den geheimen Plan der Einheit, einen biologischen Angriff auf die Sowjetunion durchzuführen.

„Das ist eine Geschichte, die niemals vergessen werden darf“, so Jin Chengmin, historischer Berater des Films und Leiter der Ausstellungshalle für Beweise der Verbrechen der Einheit 731 der japanischen Kaiserlichen Armee.

„Der Film zeigt die unmenschlichen Gräueltaten der japanischen Invasionsarmee aus der Sicht gewöhnlicher Zivilisten und hebt gleichzeitig den unerschütterlichen Widerstandsgeist des chinesischen Volkes angesichts der Verzweiflung hervor“, sagt Jin. „Er dient als eindringliche Mahnung, den Frieden zu bewahren.“

Dieses Jahr jährt sich zum 80. Mal der Sieg des chinesischen Volkskrieges gegen den japanischen Angriff und des weltweiten antifaschistischen Krieges.

Der Tag der Premiere fällt auch mit dem 18. September 1931 zusammen, dem Beginn der 14-jährigen Besetzung Chinas durch Japan.

Während des Krieges erlitt China mehr als 35 Millionen Opfer, sowohl unter Soldaten als auch unter Zivilisten, während japanische Truppen unzählige abscheuliche Verbrechen begingen, die weltweit verurteilt wurden.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html