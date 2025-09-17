CGTN: La película sobre la infame unidad japonesa de guerra biológica de la Segunda Guerra Mundial se estrenará el 18 de septiembre

CGTN publicó un artículo sobre el drama histórico chino “731”, que revisita los horribles experimentos humanos conducidos por la notoria Unidad 731 de guerra biológica de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El artículo también destaca las evidencias recientemente reveladas sobre los crímenes de la unidad y muestra el espíritu inquebrantable del pueblo chino frente a la desesperación.

BEIJING, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un drama histórico chino titulado "731", que revisita los horribles experimentos humanos de la era de la Segunda Guerra Mundial conducidos por la notoria unidad de guerra bacteriológica 731 de Japón, se estrenará el 18 de septiembre en todo el mundo.

Dirigida por Zhao Linshan, la película narra la historia de Wang Yongzhang, un comerciante local, y otros que fueron encarceladas y atraídos por falsas promesas de libertad a cambio de la cooperación con controles de salud e investigación para la prevención de enfermedades.

En cambio, se convirtieron en víctimas de brutales experimentos médicos realizados por las fuerzas de ocupación japonesas, incluyendo pruebas de congelamiento, exposición a gases y vivisección.

La Unidad 731, una base altamente secreta de investigación de guerra biológica y química, fue establecida en Harbin, capital de la provincia nororiental china de Heilongjiang. Sirvió como centro neurálgico para la guerra biológica japonesa en China y el sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial.

Documentos recientemente desclasificados del Centro de Relaciones Públicas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia revelan que la Unidad 731 realizó experimentos humanos continuos y atacó a cientos de chinos con proyectiles de artillería portadores de patógenos para calcular la tasa de infección y evaluar la "calidad" de los patógenos.

Los documentos también muestran el plan secreto de la unidad para llevar a cabo un ataque biológico contra la Unión Soviética.

"Esta es una historia que nunca debe ser olvidada", dijo Jin Chengmin, asesor histórico de la película y jefe de la Sala de Exposiciones de Evidencias de Crímenes Cometidos por la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés.

"La película revela las atrocidades inhumanas cometidas por el ejército invasor japonés a través de los ojos de los civiles comunes, mientras destaca el espíritu de resistencia inquebrantable del pueblo chino frente a la desesperación", dijo Jin. "Sirve como un poderoso recordatorio para salvaguardar la paz".

Este año marca el 80.º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Su fecha de estreno también coincide con el Incidente del 18 de septiembre de 1931, que marcó el inicio de la invasión de 14 años de Japón a China.

Durante la guerra, China sufrió más de 35 millones de bajas, tanto militares como civiles, mientras que las tropas japonesas cometieron innumerables crímenes atroces que han sido condenados universalmente.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html