CGTN a publié un article sur le film dramatique historique chinois, « 731 », qui revient sur les horribles expériences humaines menées par la tristement célèbre Unité 731 japonaise chargée de la guerre bactériologique pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet article met également en lumière de nouvelles preuves des crimes commis par cette unité et démontre la détermination inébranlable du peuple chinois face au désespoir.

BEIJING, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un drame historique chinois intitulé « 731 », qui revient sur les expériences humaines atroces menées pendant la Seconde Guerre mondiale par la tristement célèbre Unité 731 japonaise chargée de la guerre bactériologique, sera diffusé dans le monde entier à partir du 18 septembre.

Réalisé par Zhao Linshan, ce film retrace l’histoire de Wang Yongzhang, un vendeur local, et d’autres personnes qui ont été emprisonnées et appâtées par de fausses promesses de liberté en échange de leur coopération à des examens de santé et à des études sur la prévention des maladies.

Ces personnes ont en effet été victimes d’expériences médicales brutales menées par les forces d’occupation japonaises, notamment des tests sur les gelures, des expositions aux gaz et des vivisections.

L’Unité 731, une base de recherche top secrète élaborant des armes biologiques et chimiques, fut ouverte à Harbin, la capitale de la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine. Elle fut le centre névralgique de la guerre biologique menée par le Japon en Chine et en Asie du Sud-Est pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des documents récemment rendus publics par le Centre des relations publiques du Service fédéral de sécurité russe révèlent que l’Unité 731 a mené des expériences humaines continues et attaqué des centaines de Chinois avec des obus d’artillerie contenant des agents pathogènes afin de calculer le taux d’infection et d’évaluer la « qualité » des agents pathogènes.

Les documents révèlent également le plan secret de l’unité visant à mener une attaque biologique contre l’Union soviétique.

« C’est une histoire qui ne doit jamais être oubliée », a déclaré Jin Chengmin, conseiller historique pour ce film et directeur de la salle d’exposition consacrée aux preuves des crimes commis par l’Unité 731 de l’armée impériale japonaise.

« Ce film dévoile les atrocités inhumaines commises par l’armée japonaise occupante à travers le regard de civils ordinaires, tout en mettant en lumière l’esprit de résistance inébranlable du peuple chinois face au désespoir », a ajouté Jin Chengmin. « Ce film nous rappelle avec force qu’il faut préserver la paix. »

Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la guerre mondiale contre le fascisme.

La date de la première du film coïncide également avec l’incident du 18 septembre 1931, qui marqua le début de l’invasion de la Chine par le Japon, qui dura 14 ans.

Pendant la guerre sino-japonaise, plus de 35 millions de victimes ont été dénombrées, militaires et civils confondus, et les innombrables crimes atroces commis par les troupes japonaises ont été condamnés par la communauté internationale.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html