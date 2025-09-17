CGTN: סרט על יחידת לוחמת החיידקים הידועה לשמצה של יפן במלחמת העולם השנייה יוקרן לראשונה ב-18 בספטמבר

CGTN פרסמה מאמר על הדרמה ההיסטורית הסינית "731", הבוחן מחדש את הניסויים המחרידים בבני אדם שבוצעו על ידי יחידת לוחמת החיידקים הידועה לשמצה 731 של יפן במהלך מלחמת העולם השנייה. המאמר גם מדגיש ראיות שנחשפו לאחרונה לפשעי היחידה ומראה את רוחו הבלתי מעורערת של העם הסיני לנוכח הייאוש.

בייג'ינג, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

דרמה היסטורית סינית בשם "731", העוסקת בניסויים המחרידים בבני אדם מתקופת מלחמת העולם השנייה שנערכו על ידי יחידת לוחמת החיידקים הידועה לשמצה של יפן 731, אמורה לעלות ברחבי העולם ב-18 בספטמבר.

הסרט, בבימויו של ג'או לין-שאן, מספר את סיפורו של וואנג יונג-ג'אנג, מוכר מקומי, ואחרים שנכלאו והתפתו על ידי הבטחות שווא לחופש בתמורה לשיתוף פעולה עם בדיקות בריאות ומחקר למניעת מחלות.

במקום זאת, הם הפכו לקורבנות של ניסויים רפואיים אכזריים שבוצעו על ידי הכוחות היפנים הכובשים, כולל בדיקות כוויות קור, חשיפה לגז וניתוח של בעלי חיים.

יחידה 731, בסיס מחקר סודי ביותר ללוחמה ביולוגית וכימית, הוקמה בחרבין, בירת מחוז היילונג-ג'יאנג בצפון-מזרח סין. הוא שימש כמרכז העצבים של הלוחמה הביולוגית היפנית בסין ובדרום מזרח אסיה במהלך מלחמת העולם השנייה.

מסמכים שנחשפו לאחרונה ממרכז יחסי הציבור של שירות הביטחון הפדרלי הרוסי חושפים כי יחידה 731 ערכה ניסויים מתמשכים בבני אדם ותקפה מאות סינים עם פגזי ארטילריה נושאי חיידקים פתוגנים כדי לחשב את שיעור ההדבקה ולהעריך את "איכות" הפתוגנים.

המסמכים חושפים גם את התוכנית הסודית של היחידה לבצע מתקפה ביולוגית על ברית המועצות.

"זו היסטוריה שאסור לשכוח", אמר ג'ין צ'נגמין (Jin Chengmin), יועץ היסטורי לסרט ומנהל התצוגה של ראיות לפשע שבוצע על ידי יחידה 731 של הצבא הקיסרי היפני.

"הסרט חושף את הזוועות הבלתי אנושיות שביצע הצבא היפני הפולש דרך עיניהם של אזרחים רגילים, תוך הדגשת רוח ההתנגדות הבלתי מתפשרת של העם הסיני לנוכח הייאוש", אמר ג'ין. "זה משמש תזכורת רבת עוצמה לשמירה על השלום".

השנה מציינים 80 שנה לניצחון מלחמת ההתנגדות של העם הסיני נגד התוקפנות היפנית והמלחמה האנטי-פשיסטית העולמית.

תאריך הבכורה של הסרט חופף גם לתקרית ה-18 בספטמבר ב-1931, שסימנה את תחילת הפלישה היפנית לסין שנמשכה 14 שנה.

במהלך המלחמה ספגה סין יותר מ-35 מיליון נפגעים, צבאיים ואזרחיים כאחד, בעוד החיילים היפנים ביצעו אינספור פשעים מתועבים שגררו גינויים אוניברסליים.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html

למידע נוסף וליצירת קשר:

CGTN: cgtn@cgtn.com



