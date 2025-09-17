CGTN: Film tentang unit perang biologis Jepang pada era WWII akan memulai debutnya pada 18 September

CGTN menerbitkan artikel tentang drama sejarah Tiongkok berjudul "731," yang mengisahkan eksperimen mengerikan pada manusia yang dilakukan Unit 731, unit perang biologis Jepang yang terkenal kejam pada era Perang Dunia II. Artikel itu juga menyoroti bukti yang baru terungkap terkait kejahatan yang dilakukan oleh unit tersebut dan menunjukkan semangat tak tergoyahkan rakyat Tiongkok di tengah keputusasaan.

BEIJING, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Drama sejarah Tiongkok berjudul "731," yang mengangkat kisah eksperimen mengerikan pada manusia di era Perang Dunia II yang dilakukan Unit 731, unit perang biologis Jepang yang terkenal kejam, dijadwalkan akan rilis perdana di seluruh dunia pada tanggal 18 September.

Film arahan sutradara Zhao Linshan ini mengisahkan Wang Yongzhang, pedagang lokal, bersama penduduk lainnya yang dipenjara dan terbujuk oleh janji palsu akan kebebasan asalkan mereka bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan dan penelitian pencegahan penyakit.

Sebaliknya, mereka menjadi korban eksperimen medis brutal yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Jepang, termasuk pengujian radang dingin, paparan gas, hingga pembedahan makhluk hidup tanpa anestesi (viviseksi).

Unit 731, pangkalan penelitian rahasia untuk perang biologis dan kimia, dibentuk di Harbin, ibu kota Provinsi Heilongjiang di timur laut Tiongkok. Unit ini berfungsi sebagai pusat pengendali untuk perang biologis Jepang di Tiongkok dan Asia Tenggara selama Perang Dunia II.

Dokumen yang baru-baru ini tidak lagi dianggap rahasia dari Pusat Hubungan Masyarakat Dinas Keamanan Federal Rusia mengungkap bahwa Unit 731 secara berkelanjutan melakukan eksperimen terhadap manusia, serta melancarkan serangan menggunakan peluru artileri yang mengandung patogen terhadap ratusan penduduk Tiongkok untuk menghitung tingkat infeksi dan menilai “kualitas” patogen tersebut.

Dokumen juga menunjukkan rencana rahasia unit tersebut untuk melakukan serangan biologis di Uni Soviet.

"Ini adalah sejarah yang tidak pernah boleh dilupakan," ujar Jin Chengmin, penasihat sejarah untuk film tersebut sekaligus kepala Balai Pameran Bukti Kejahatan yang Dilakukan oleh Unit 731 dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang.

"Film ini mengungkap kekejaman tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara Jepang penjajah melalui sudut pandang warga sipil biasa, sekaligus menyoroti semangat perlawanan pantang menyerah rakyat Tiongkok di tengah keputusasaan," kata Jin. "Film ini menjadi pengingat kuat untuk selalu menjaga perdamaian."

Tahun ini Tiongkok memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok Terhadap Agresi Jepang serta Perang Anti-Fasis Dunia.

Tanggal penayangan perdananya juga bertepatan dengan Insiden 18 September 1931, yang menandai dimulainya 14 tahun invasi Jepang ke Tiongkok.

Selama perang ini, Tiongkok menderita dari 35 juta korban, baik dari kalangan militer maupun sipil, sedangkan pasukan Jepang melakukan berbagai kejahatan keji yang tak terhitung jumlahnya yang memicu kecaman keras dari seluruh dunia.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html