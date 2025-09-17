일본의 악명 높은 2차 세계대전 세균전 부대를 다룬 영화, 9월 18일 첫 공개...CGTN

CGTN이 역사 드라마인「731」 개봉과 관련해 기사를 보도했다. 이 작품은 제2차 세계대전 당시 일본군의 악명 높은 세균전 부대 731부대가 자행한 끔찍한 인체 실험을 재조명한다. 기사에서는 또한 새로 공개된 731부대 범죄 증거를 다루며, 절망 속에서도 굴하지 않았던 중국인의 불굴의 정신을 부각하고 있다.

베이징, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 일본군의 악명 높은 세균전 부대인 731부대가 제2차 세계대전 당시 자행한 끔찍한 인체 실험을 재조명하는 역사 드라마 「731」작품이 오는 9월 18일 전 세계에서 첫 공개된다.

자오 린산(Zhao Linshan) 감독이 연출한 이 영화는 당시 현지 상인이었던 왕융장(Wang Yongzhang)과 다른 이들이 자유를 보장 받는다는 거짓 약속에 속아 ‘건강검진’과 ‘질병 예방 연구’ 협조를 이유로 감금된 뒤, 오히려 혹독한 의료 실험의 희생양이 되는 이야기를 다룬다.

당시 피해자들은 동상 실험, 가스 노출, 생체 해부 등 점령군 일본이 자행한 잔혹한 인체 실험의 희생양으로 전락한다.

731부대는 중국 동북부 헤이룽장성 하얼빈에 설치된 극비 생물·화학전 연구 기지로, 제2차 세계대전 당시 일본군의 중국 및 동남아시아 생물학전 거점 역할을 했다.

러시아 연방보안국(FSB) 홍보센터가 최근 기밀 해제한 문서에 따르면, 731부대는 지속적으로 인체 실험을 진행했으며 병원체를 실은 포탄으로 수백 명의 중국인을 공격해 감염률을 계산하고 병원체의 ‘품질’을 평가한 것으로 드러났다.

또한 해당 문서에는 소련을 대상으로 한 비밀 생물학 공격 계획도 포함되어 있었다.

영화의 역사 자문을 맡았고 현재 일본군 731부대 죄증진열관 관장이기도 한 진청민(Jin Chengmin)은 “이것은 절대로 잊어서는 안 될 역사”라고 말했다.

그는 이어 “이 영화는 평범한 민간인의 눈을 통해 침략 일본군이 저지른 비인도적 만행을 드러내는 동시에, 절망 속에서도 굴하지 않은 중국인의 저항 정신을 조명한다”며, “평화를 지켜야 한다는 강력한 경고가 될 것”이라고 강조했다.

올해는 중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 (World Anti-Fascist War)승리 80주년을 맞는 해이다.

영화의 개봉일은 또한 1931년 9·18 사건과도 겹치는데, 이는 일본의 14년간 중국 침략이 시작된 사건으로 기록된다.

전쟁 기간 동안 중국은 군인과 민간인을 합쳐 3,500만 명 이상의 사상자를 냈으며, 일본군은 전 세계적인 규탄을 받은 수많은 극악무도한 전쟁 범죄를 저질렀다.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html