CGTN: Filem tentang unit perang kuman Jepun semasa Perang Dunia Kedua bakal ditayangkan pada 18 September

CGTN telah menerbitkan sebuah artikel mengenai drama sejarah China bertajuk 731, yang mengimbas kembali eksperimen manusia tragik yang dijalankan oleh Unit 731 Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Artikel tersebut turut menekankan bukti baharu mengenai jenayah unit tersebut serta menonjolkan ketabahan rakyat China dalam menghadapi situasi putus asa.

BEIJING, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sebuah drama sejarah China bertajuk 731, yang mengisahkan eksperimen manusia tragik era Perang Dunia Kedua oleh unit perang kuman Jepun yang dikenali sebagai Unit 731, dijadualkan untuk tayangan perdana di seluruh dunia pada 18 September.

Diarahkan oleh Zhao Linshan, filem ini mengisahkan perjalanan Wang Yongzhang, seorang peniaga tempatan, bersama individu lain yang dipenjara dan diperdaya dengan janji palsu kebebasan sebagai pertukaran bagi kerjasama dalam pemeriksaan kesihatan serta penyelidikan pencegahan penyakit.

Sebaliknya, mereka menjadi mangsa kepada eksperimen perubatan yang kejam oleh tentera Jepun penjajah, termasuk ujian radang dingin, pendedahan kepada gas dan pembedahan hidup (viviseksi).

Unit 731, sebuah pangkalan penyelidikan rahsia biologi dan kimia, telah ditubuhkan di Harbin, ibu kota wilayah Heilongjiang di timur laut China. Ia berfungsi sebagai pusat utama perang biologi Jepun di China dan Asia Tenggara semasa Perang Dunia Kedua.

Dokumen yang baru dinyahklasifikasi daripada Pusat Perhubungan Awam Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Rusia mendedahkan bahawa Unit 731 telah menjalankan eksperimen manusia secara berterusan dan menyerang ratusan penduduk China dengan peluru artileri yang membawa patogen bagi mengira kadar jangkitan serta menilai “kualiti” patogen tersebut.

Dokumen itu juga menunjukkan rancangan rahsia unit tersebut untuk melancarkan serangan biologi terhadap Kesatuan Soviet.

“Ini adalah sejarah yang tidak boleh sekali-kali dilupakan,” kata Jin Chengmin, penasihat sejarah bagi filem tersebut dan Ketua Dewan Pameran Bukti Jenayah yang Dilakukan oleh Unit 731 Tentera Imperial Jepun.

“Filem ini mendedahkan kekejaman tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh tentera Jepun penceroboh melalui perspektif orang awam biasa, sambil menonjolkan semangat penentangan rakyat China yang tidak pernah luntur dalam menghadapi keputusasaan,” kata Jin. “Ia berfungsi sebagai peringatan yang berkuasa untuk memelihara keamanan.”

Tahun ini menandakan ulang tahun ke-80 kemenangan Perang Rakyat China Menentang Pencerobohan Jepun dan Perang Anti-Fasis Sedunia.

Tarikh tayangan perdana filem ini juga bertepatan dengan Insiden 18 September 1931, yang menandakan bermulanya 14 tahun pencerobohan Jepun ke atas China.

Sepanjang peperangan tersebut, China menanggung lebih daripada 35 juta korban, melibatkan tentera dan orang awam, manakala pasukan tentera Jepun melakukan pelbagai jenayah kejam yang mendapat kecaman sejagat.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html